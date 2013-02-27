نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد خراسان شمالی برگزار می شود

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت گرامیداشت ۱۸ اسفند؛ سالروز تاسیس ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، نخستین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی طی روزهای 14 الی 18 اسفند در محل حسینیه جاجرمی های بجنورد برپا می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه 14 اسفندماه با حضور حجت الاسلام حمیدرضا سلیمانی؛ مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور افتتاح می شود، اظهار داشت: نمایشگاه مذکور در دو بخش اصلی توانمندی های کانون ها و مسجد طراز اسلامی برگزار خواهد شد.

شیرازیان اضافه کرد: بخش توانمندی های کانون های مساجد در این نمایشگاه دارای غرفه های کودک، دیجیتال و نرم افزار اصول عقاید، تالار گفتگو، اختراعات، فروش محصولات فرهنگی و هنری و ... بوده و بخش مسجد طراز اسلامی نیز الگوی مسجد اسلامی در قالب ماکت را شامل می شود.

به گفته وی در حاشیه این نمایشگاه برنامه های جنبی چون اجرای تئاتر، سرود و تواشیح و مسابقات و سرگرمی در قالب شب های فرهنگی اجرا می شود.