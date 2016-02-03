برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی باعنوان«خانواده اسلامی» درخراسان شمالی

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این کارگاه‌ها دردو بخش آیین همسرداری اسلامی و روابط زوجین و خانواده و با اولویت مناطق ویژه اجتماعی برگزار شده است.

وی اظهار کرد: تحکیم بنیان خانواده و تبیین ارزش‌های فکری و فرهنگی و ارائه سبک زندگی اسلامی در میان مخاطبان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کارگاه‌ها بوده است.

شیرازیان با بیان اینکه این کارگاه‌ها در سه مرحله و به همت واحد خواهران دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری، بهزیستی و موسسه فرهنگی ترنم اندیشه برگزار شده است، تصریح کرد: مرحله سوم این کارگاه‌ها همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و با پوشش مناطق ویژه اجتماعی، بخش‌های روستایی و حاشیه شهرها آغاز شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب مخاطبان این کارگاه‌ها افزود: برگزاری این کارگاه‌ها در مناطق مختلف تاپایان دهه مبارک فجر ادامه دارد.

به گفته شیرازیان، خانم ها منیره مروجی از فعالان و پژوهشگران و مشاوران خانواده و طلاب حوزه علمیه و خانم دارابی از مشاوران و مدرسان مسائل خانواده در این کارگاه‌ها تدریس می‌کنند.

مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در ادامه به برگزاری نخستین برنامه فرهنگی «۱۰ شب ۱۰مسجد» اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز به عنوان مهم‌ترین برنامه کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب به میمنت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در حسینه ها و مساجد مناطق محروم و حاشیه شهر برگزار می‌شود.

شیرازیان با بیان اینکه در این مراسم جمعی از مسئولان استان نیز حضور دارند، تصریح کرد: علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی وهنری، قرائت شعر و خاطره و اجرای سرود، در این مراسم، مسئولان به سئوالات حاشرین پاسخ داده و مشکلات و مسائل این مناطق را بررسی و حل آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند.