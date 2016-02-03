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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۵۴

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی خبرداد:

برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی باعنوان«خانواده اسلامی» درخراسان شمالی

برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی باعنوان«خانواده اسلامی» درخراسان شمالی

بجنورد – مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی از برگزاری ۲۰ کارگاه آموزشی ویژه بانوان وزوج‌های جوان با عنوان «خانواده اسلامی» از ابتدای امسال تا کنون دراین استان خبرداد.

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این کارگاه‌ها دردو بخش آیین همسرداری اسلامی و روابط زوجین و خانواده و با اولویت مناطق ویژه اجتماعی برگزار شده است.

وی اظهار کرد: تحکیم بنیان خانواده و تبیین ارزش‌های فکری و فرهنگی و ارائه سبک زندگی اسلامی در میان مخاطبان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کارگاه‌ها بوده است.

شیرازیان با بیان اینکه این کارگاه‌ها در سه مرحله و به همت واحد خواهران دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری، بهزیستی و موسسه فرهنگی ترنم اندیشه برگزار شده است، تصریح کرد: مرحله سوم این کارگاه‌ها همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و با پوشش مناطق ویژه اجتماعی، بخش‌های روستایی و حاشیه شهرها آغاز شده است.

وی با اشاره به استقبال خوب مخاطبان این کارگاه‌ها افزود: برگزاری این کارگاه‌ها در مناطق مختلف تاپایان دهه مبارک فجر ادامه دارد.

به گفته شیرازیان، خانم ها منیره مروجی از فعالان و پژوهشگران و مشاوران خانواده و طلاب حوزه علمیه و خانم دارابی از مشاوران  و مدرسان مسائل خانواده در این کارگاه‌ها تدریس می‌کنند.

مسئول کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در ادامه به برگزاری نخستین برنامه فرهنگی «۱۰ شب ۱۰مسجد» اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز به عنوان مهم‌ترین برنامه کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب به میمنت سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در حسینه ها و مساجد مناطق محروم و حاشیه شهر برگزار می‌شود.

شیرازیان با بیان اینکه در این مراسم جمعی از مسئولان استان نیز حضور دارند، تصریح کرد: علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی وهنری، قرائت شعر و خاطره و اجرای سرود، در این مراسم، مسئولان به سئوالات حاشرین پاسخ داده و مشکلات و مسائل این مناطق را بررسی و حل آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

کد مطلب 3040782

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