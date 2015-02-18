۲۷۰ میلیون ریال سرانه فرهنگی به کانون های مساجد خراسان شمالی کمک

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمک بیش از ۲۷۴ میلیون ریال سرانه فرهنگی به کانون های فرهنگی هنری مساجد استان در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: این اعتبار از ابتدای بهمن امسال در قالب سه مرحله به حساب ۱۵۹ کانون فرهنگی هنری مسجد در استان واریز شده است.

وی اضافه کرد: این اعتبار ویژه سرانه فرهنگی و تجهیز این کانون ها تخصیص یافته و امید می رود با استفاده از آن بخشی از مشکلات موجود در کانون های مساجد خراسان شمالی مرتفع شود.

شیرازیان اظهار داشت: در مرحله نخست اعطای این کمک ها مبلغ ۸۱ میلیون ریال به ۹ باب کانون در مساجد شهرستان های استان کمک شد که اعتبار آن از مساعدت های دبیر ستاد عالی کانون های مساجد کشور تأمین شده بود.

به گفته وی در مرحله دوم اعطای کمک های مزبور به کانون های مساجد استان ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ۲۳ کانون فرهنگی تعلق گرفت.

شیرازیان اظهار داشت: در بخش دیگری از این کمک ها ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به حساب ۱۲۷ باب کانون واریز شد.

وی اضافه کرد: از کمک بخش سوم در مجموع ۴۰ کانون در شهرستان بجنورد، ۱۶ کانون در اسفراین، ۱۴ باب کانون در شیروان، ۹ کانون در گرمه، ۱۲ کانون در جاجرم، ۲۱ کانون در مانه سملقان و ۱۶ کانون فرهنگی هنری نیز در شهرستان فاروج بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در خراسان شمالی با بیش از هزار و ۱۰۰ مسجد در مجموع ۳۱۰ کانون فرهنگی در مساجد این استان فعالیت می کنند.