جشنواره فرهنگی محراب قلم در خراسان شمالی برگزار می شود

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله استانی جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات تجربی با عنوان «محراب قلم» ویژه فعالان کانون های فرهنگی مساجد خراسان شمالی در این استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش نشریات تجربی و وبلاگ نویسی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برگزیدگان استانی این جشنواره به رقابت های منطقه ای راه خواهند یافت.

به گفته شیرازیان شـناخت، جهـت دهـی وسازماندهی وبلاگ ها و نشریات تجربی کانون های مساجد و همچنین توسـعه کمی و کیفی آنها را در راستای ایجاد رقابت سالم و ارتقاء سطح کیفـی فضای مجـازی و مطبوعاتی را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی نماز و جوان، مهدویت، انتظار، عفاف و حجاب، جوان و بصیرت و سیره علوی و رضوی، سبک زندگی، فرهنگ متعالی، حضرت شاه چراغ(ع)، عزم ملی و مدیریت جهادی را از جمله موضوعات بخش مسابقه وبلاگ نویسی عنوان کرد و گفت: شرکت کنندگان در بخش وبلاگ نویسی می توانند از تمامی قالب های رایج نوشته های وبلاگی از قبیل دل نوشته ها، خـاطرات، یادداشت روزانه، مقاله، قطعات ادبی، شعر، عکس و حدیث را به طور مجزا استفاده و بـرای هـر بخش امتیاز جداگانه ای دریافت کنند.

شیرازیان به بخش نشریات تجربی این جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: آثار ارسالی در بخش خبر، مقاله، سرمقاله، گزارش، مصاحبه، عکس و صفحه آرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه استانی را ۲۰ بهمن ماه جاری اعلام کرد و گفت: پس از انجام مرحله استانی، رقابت منطقه ای در تاریخ ششم اسفندماه جاری در استان سمنان برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی افزود: منتخبین رقابت های منطقه ای برای شرکت در در مرحله کشوری که تا پایان اسفند ماه سال جاری به میزبانی استان فارس برگزار خواهد شد، راه می یابند.

وی از علاقمندان به شرکت در این جشنواره خواست تا برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز دریافت آیین نامه جشنواره به سایت www.javananemasajed.ir مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۵۸۳۲۲۳۷۳۲۷ و ۰۵۸۳۲۲۳۷۴۰۲ تماس حاصل نمایند.