5 همایش پیشگیری از اعتیاد طی سالجاری در استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اجرای برنامه های فرهنگی هنری تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد افزود: برنامه های مختلفی در راستای پیشگیری از اعتیاد در استان زنجان در نظر گرفته شده است.



وی به برپایی 15 نمایشگاه عکس و پوستر در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: اجرای 12 تئاتر خیابانی، برگزاری جشنواره و مسابقه دنیای بدون مواد مخدر، برگزاری مسابقه گرافیکی و توزیع 2 هزار جلد کتاب با موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی نیز از دیگر برنامه های شورای مواد مخدر استان در سال جاری بوده است.



ذوالقدر به برنامه های مصوب سال 92 در زمینه پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری کلاس های مهارت های زندگی برای هنرمندان، برگزاری عصری با شعر با موشوع سلامت و خطر اعتیاد به صورت طنز، همایش موسیقی و تاثیر آن در پیشگیری از اعتیاد، همایش نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد و همچنین همایش نقش رسانه ها در پیشگیری از اعتیاد نیز از جمله برنامه هایی است که در سال آینده برگزار می شود.



برگزاری نشست های تخصصی برای کارکنان حوزه فرهنگ و هنر، برگزاری جلسات فرهنگی و هنری برای خانواده های آسیب پذیر، برپایی جنگ شادی، اجرای تئاتر خیابانی و ارائه مشاوره های قرآنی و مذهبی برای خانواده های آسیب پذیر نیز از دیگر برنامه هاست.



از حمایت نشریات فعال در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی خبر داد و گفت: نشریات و رسانه هایی که در این زمینه فعالیت کنند از سوی شورای مبارزه با مواد مخدر استان مورد تجلیل قرار می گیرند.