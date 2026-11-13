به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم رشت، همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به جایگاه امامت در هدایت جامعه اظهار کرد: مهم‌ترین درس مکتب امامت، شناخت امام، محبت به ایشان و تبعیت از دستورات و رهنمودهای اوست؛ چراکه امام مانند کعبه است و این انسان‌ها هستند که باید به سوی او حرکت کرده و در مدار امامت قرار گیرند.

وی با اشاره به خوی تجاوزگری و سلطه‌طلبی دشمنان افزود: مستکبران جهان با هدف تحقیر ملت‌ها، غارت ثروت کشورها و به تسلیم واداشتن ملت‌های مستقل، سیاست‌های استعماری خود را دنبال می‌کنند، اما در برابر چنین ظلم و جنایتی، آموزه‌های قرآن کریم بر مقاومت و مبارزه تأکید دارد و باید این فرهنگ را برای افکار عمومی جهان تبیین کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه و حمایت از جبهه مقاومت تصریح کرد: حضور بیش از ۲۵۰ شبه مردم ایران در میدان‌ها و اجتماعات، جلوه‌ای از حمایت و پشتیبانی آنان از مجاهدان است و این سرمایه اجتماعی و اتفاق کم‌نظیر باید از سوی مسئولان قدر دانسته شود.

رمضانی با تأکید بر اینکه تبعیت از رهبری نباید در حد شعار باقی بماند، خاطرنشان کرد: همه مسئولان کشور به‌ویژه رؤسای قوای سه‌گانه باید در عرصه عمل تابع رهنمودهای رهبری باشند؛ چراکه تحقق این مهم به تقویت اقتدار ملی و تأمین امنیت کشور کمک می‌کند.

وی وحدت و انسجام ملی را از ضرورت‌های عبور از شرایط کنونی دانست و گفت: دشمن امنیت، دین، عفاف و پاکدامنی جامعه و همچنین انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن را هدف قرار داده است؛ ازاین‌رو ملت ایران باید با حفظ وحدت، هوشیاری و تبعیت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با طرح سه مطالبه از مسئولان کشور بیان کرد: مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر پشتیبانی کند، قوه قضائیه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را در دستور کار قرار دهد و دولت نیز معیشت مردم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال کند.

رمضانی با اشاره به ضرورت مقابله با مظاهر جاهلیت مدرن افزود: تحقق عدالت، توزیع عادلانه ثروت و مقابله با فقر، استعمار و بردگی مدرن، نیازمند تبعیت عملی از رهبری است؛ چراکه ولایت فقیه جلوه‌ای از امامت امام معصوم(ع) در عرصه حکمرانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به محاسبات اشتباه دشمنان درباره ملت ایران اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد در فاصله چهار روز تا حداکثر یک هفته به اهداف خود دست پیدا می‌کند، اما ارزیابی آنان از اراده و مقاومت ملت ایران نادرست بود و مردم ایران و گیلان در برابر تجاوز و جنایت دشمنان تا آخرین لحظه ایستادگی خواهند کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) همچنین با اعلام تجدید بیعت با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای گفت: بار دیگر بیعت خود را با رهبر جامعه تجدید می‌کنیم و عهد می‌بندیم تا پایان این مسیر که مسیر حق و حقیقت است، استوار و پایدار بمانیم.

رمضانی با اشاره به جایگاه تاریخی ایرانیان در گسترش معارف اسلامی خاطرنشان کرد: در روایات آمده است اگر دین به ستاره ثریا آویخته باشد، مردانی از فرزندان فارس به آن دست خواهند یافت و معارف آن را به جهانیان معرفی خواهند کرد؛ این افتخار بزرگی برای ملت ایران است که امروز به الگویی برای آزادی‌ خواهان و استقلال‌طلبان جهان تبدیل شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت تاریخی پیش‌روی کشور گفت: حوزویان، دانشگاهیان و مصلحان جامعه باید با نگاهی الهی این فرصت را مغتنم بشمارند و در مسیر تقویت جبهه حق و پاسداری از خون شهدا گام بردارند. ملت ایران در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و سیاست‌ های سلطه‌طلبانه آنان ایستاده و این مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.