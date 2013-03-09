عقبه فکری حادثه 22 بهمن قم به مردم معرفی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باقرپناهی در نطق قبل از دستور خود در شورای عالی استانها که در سالن اجلاس سران برگزار شد معرفی عقبه فکری و مجازات عاملان حادثه قم را از مطالبات مردم علما و رهبری دانست و گفت: طیف جریانی که حادثه تأسف بار 22 بهمن قم را به وجود آورد در تحلیل رفتار مردم متدین و انقلابی ایران خطای محاسباتی دارد.

وی در این رابطه افزود: این جریان فهم درستی از عمق اعتقادات مردم به اسلام انقلاب و ولایت فقیه ندارد، این جریان تصور نمی‌کرد که مردم ولایت مدار و انقلابی بدون اعتقاد به حرف‌های خلاف شرع و خلاف قانون که نمونه بارز آن در روز یکشنبه تلخ مجلس تکرار شد با اشاره رهبری به صحنه بیایند و از کیان اسلام در جشن پیروزی انقلاب اینگونه دفاع نمایند.

عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه سخنان خود اظهار داشت: دست یافتن کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به سازمان یافته بودن این حادثه و اینکه دارای عقبه مشخصی است خود نقطه امیدی است که دستگاههای ذیربط عاملان این حادثه را مجازات و عقبه فکری آنان را به مردم معرفی و از نیات شوم آنان پرده بردارند.

باقرپناهی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در این رابطه گفت: تذکر رهبر معظم انقلاب به مسئولان مبنی بر جلوگیری از این گونه کارها و نظیر آنچه در مرقد مطهر حضرت امام(ره) اتفاق افتاد جزو مطالبات معظم له و مردم است و از دستگاه‌های ذیربط انتظار می‌رود برخورد جدی با این جریان صورت پذیرد و اندیشمندان نیز نسبت به عقبه فکری این جریان روشنگری نمایند.

ظرفیت شوراهای اسلامی کشور نباید مورد سوء استفاده جریان خاص در دولت قرار گیرد

وی همچنین در مورد بهره برداری سیاسی از ظرفیت شورای عالی استانها به نفع جریانی خاص اظهار داشت: رئیس شورای عالی استانها نباید اجازه دهد تا به بهانه برگزاری جشنواره و تقدیر از شوراهای اسلامی ظرفیت شوراهای اسلامی کشور در آستانه انتخابات مورد بهره برداری و سوء استفاده جریان خاص در دولت قرار گیرد.

نماینده قم در شورای عالی استانها در ادامه نطق خود با انتقاد از برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی گفت: انتخابات ریاست جمهوری ماهیت سیاسی دارد و به همین دلیل همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر انتخابات شوراها را تحت الشعاع قرار داده و ممکن است در آینده عرضه خدمات شوراها متأثر از جهت گیریهای سیاسی در تعاملات این دو نهاد اثر بگذارد.