حداقل مزد 92 کارگران 487 هزار و 125 تومان شد/ افزایش 25 درصدی دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار 487 هزار و 125 تومان شد که نسبت به دستمزد سال 91 معادل 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت 3 گروه بر سر رقم 487 هزار و 125 تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال 92 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال 90 بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شد.

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