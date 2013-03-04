ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ظهر امروز یکشنبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در جلسه امروز کارگران و کارفرمایان گزارشاتی از موضوعات مختلف ارائه کردند ولی هنوز به نرخ مشخص و یا درصدی برای افزایش دستمزد سال آینده نرسیدیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مباحث برای جلسه آینده پیگیری می شود، اظهار داشت: هم‌اکنون از سویی کارگران مشکلات معیشتی دارند و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز دارای مشکل تولید هستند.

صالحی با بیان اینکه اثرات بر روی معیشت دهکهای پایین بیشتر است، اظهارداشت: دولت، کارگران و کارفرمایان باید در این زمینه همکاری کنند و نیاز به همفکری داریم. دولت تاکنون با شنیدن نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مسائل را دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: یکسری مشکلات در حال حاضر در تولید داریم که البته نمایندگان مجلس و دولت از آن اطلاع دارند و ما تصمیم داریم که این اطلاعات را از طریقی به دولت برسانیم.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در نظر داریم تا مسائل و مشکلات تولید و معیشت کارگران را با همراهی کارفرمایان جمع آوری، مکتوب و به رئیس جمهور منتقل کنیم، گفت: در پی برگزاری یک نشست مشترک با رئیس جمهور در آینده نزدیک هستیم.

صالحی در خصوص اختصاص سبد ویژه کاالا به کارگران نیز گفت: ما اعتقاد داریم اگر قرار است کمکی در نظر گرفته شود، بیشتر به سمت تولید باشد تا اینکه به شکل نقدی در اختیار مردم قرار گیرد، چون می تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.