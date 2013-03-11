مجموع افزایش حقوق 92 کارگران بیش از 30 درصد/ حق اولاد 59 درصد افزایش یافت

اسدالله عباسی امروز در پایان نشست شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حق بن نقدی و حق مسکن کارگران در سال 92 گفت: حق بن نقدی و حق مسکن کارگران برای سال 92 هیچگونه افزایشی نیافت، اما حق اولاد با حدود 59 درصد افزایش از 38 هزار و 970 تومان به 62 هزار تومان رسید.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش‌های مربوط به حق بن نقدی و حق مسکن در افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مجموع افزایش حقوق سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار بیش از 30 درصد خواهد بود، تصریح کرد: نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد به میزان 30.2 درصد برای پایان بهمن ماه سال جاری بود.

عباسی همچنین از افزایش حدود 10 درصدی دستمزد سایر سطوح مزدی به علاوه روزانه دو هزار تومان خبرداد و گفت: پایه سنواتی نیز برای هر روز از 250 تومان به 300 تومان افزایش یافته است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان در مورد افزایش حق بن نقدی که در سال جاری 35 هزار تومان در هر ماه است، تصمیم جدیدی اتخاذ نکردند.

با برگزاری نشست امروز دوشنبه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار 487 هزار و 125 تومان شد که نسبت به دستمزد سال 91 معادل 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است.

برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته های اخیر نشستها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد اما در نهایت 3 گروه بر سر رقم 487 هزار و 125 تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال 92 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.

آخرین جلسه ای که پیش از این توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه برگزار شده است، در پایان اسفندماه سال 90 بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شد.