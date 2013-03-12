جدول تغییرات 13 ساله دستمزد کارگران/ افزایش سالیانه مزد رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مدتها بحث و گفتگو بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون مشمول مستقیم قانون کار و 35 میلیون مشمول غیرمستقیم این قانون، عصر دوشنبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از 11 ساعت بحث و گفتگو حداقل دستمزد سال آینده را به میزان 487 هزار و 125 تومان معادل 25 درصد نسبت به حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری تعیین و تصویب کردند.

طی ماه‌های اخیر مباحث فراوانی پیرامون نحوه و میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران مطرح شده بود، با این حال اغلب گمانه زنی ها بر روی درصدهایی بین 20 تا 25 درصد متمرکز شده بود و این موضوع در روزهای اخیر از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح شده بود.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

هرچند در تعیین افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده مباحث و حرف و حدیث های فراوانی بین کارگران و کارفرمایان وجود داشته است، اما برای حداقل مزد سال آینده این دو گروه توانستند در نهایت در یک نقطه به توافق دست پیدا کنند که البته به گفته نمایندگان دو گروه و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،در تعیین این رقم بسیاری از شرایط و جوانب مختلف کار نیز دیده شده است.

در 13 سال گذشته روند افزایش حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران نشان می دهد که افزایش ها از 9 تا 24 درصد در نوسان بوده و با اینکه یکبار برای حداقل مزد سال 87 ابتدا رقم افزایش 25 درصد به تصویب رسیده بود اما با تغییر آن، رکورد افزایش حداقل مزد سالیانه به میزان 97 هزار و 425 تومان (برای حداقل بگیران مزد) به سال 92 رسید.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در یکی دو روز آینده ابلاغیه اجرای تصمیمات جدید مزدی این شورا را برای اجرا از ابتدای سال اینده به بنگاه ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار سراسر کشور ابلاغ خواهد کرد.

در عین حال مقامات کارگری و کارفرمایی حاضر در نشست عصر دوشنبه شورای عالی کار به مهر اعلام کردند که با وجود اختلاف نظرها و مباحث فراوان پیرامون میزان افزایش حداقل مزد سال آینده، اما همه گروه ها صورتجلسه نهایی را امضاء کردند و به عبارتی تمام امضاهای نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان پای صورتجلسه حداقل دستمزد سال آینده خورده است.

امضای صورتجلسه مزد با اکثریت آرا

مواردی در سال‌های گذشته وجود داشته که نمایندگان کارگران و یا کارفرمایان مصوبه حداقل دستمزد را بنا به دلایلی که از آن به عنوان مخدوش بودن منافع کارگران و یا کارفرمایان نام برده شد، خودداری کردند.

بررسی وضعیت افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی (گروه هایی از مشمولان قانون کار که پایه حقوق ماهیانه آنها از مصوبات شورای عالی کار بیشتر است) نیز نشان می دهد که این گروه در سال آینده حدود 10 درصد به صورت ثابت افزایش حقوق پایه به اضافه روزانه حدود 2 هزارتومان خواهند داشت.

به عبارتی، اگر فردی دارای پایه حقوق ماهیانه 450 هزارتومان باشد که جزو سایر سطوح مزدی خواهد بود، میزان افزایش حداقل دستمزد وی در سال آینده به میزان یک رقم 45 هزارتومان به اضافه 60 هزارتومان می شود که در مجموع میزان افزایش حقوق ماهیانه این فرد از حداقل بگیرانی که افزایش ماهیانه حقوق آنها 97 هزار و 425 تومان پیش بینی شده، بیشتر می شود.

وضعیت سایر سطوح مزدی

حال اگر افرادی دارای پایه حقوق های ماهیانه بیشتر از مبلغ یادشده نیز باشند، میزان افزایش حقوق آنان به مراتب بیشتر می شود و به زبان ساده، اختلاف افزایش حقوق سالیانه آنها با کارگران حداقل بگیر بیشتر می شود.

در هر صورت شورای عالی کار توانست در واپسن روزهای سال 91 و در کمتر از 9 روز مانده به پایان سال، وضعیت حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار را مشخص و نهایی کند و پرونده دستمزد سال 92 نیز بسته شود.

جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران

سال حداقل دستمزد (تومان) افزایش نسبت به سال قبل(درصد) 1380 56790 24 1381 69846 23 1382 85338 23 1383 106602 23 1384 122592 14 1385 150000 18 1386 183000 22 1387 219600 17 1388 263520 17 1389 303000 13 1390 330300 9 1391 389700 18 1392 487125 25

در حالی پرونده مزد 92 بسته شد که شورای عالی کار نتوانست برای افزایش حق مسکن کارگران که بیش از یک دهه در رقم 10 هزارتومان باقی مانده است، تصمیم جدیدی اتخاذ کند در حالی که برای این منظور مباحث فراوانی در یکی دو ماه اخیر از سوی مقامات کارگری مبنی بر برنامه ریزی برای افزایش آن مطرح شده بود. البته یک مقام کارگری به مهر گفت: کارفرمایان حاضر بودند در مقابل افزایش کمتر از 487 هزارتومان حداقل دستمزد، میزان حق مسکن را به دو برابر یعنی 20 هزارتومان افزایش دهند که مورد قبول کارگران قرار نگرفت.

تغییرات مزایای جانبی مزد 92

حق بن نقدی نیز از دیگر موارد و مزایای جانبی حداقل دستمزد است که برای سال آینده بدون تغییر خواهد ماند و همان رقم 35 هزارتومان در سال 92 نیز اجرا می شود. با این حال شورای عالی کار تصمیم گرفت میزان حق اولاد شاغلان مشمول قانون کار از 38 هزار و 970 تومان به 62 هزارتومان در سال آینده افزایش یابد.

همچنین در بخش مربوط به پایه سنواتی کارگران هم شورا به این نتیجه رسید که کارگران در سال آینده روزانه 300 تومان به عنوان حق سنوات دریافت کنند که این رقم در سال جاری 250 تومان و در سال 90 هم 200 تومان تعیین شده بود.

جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران (ارقام به تومان)