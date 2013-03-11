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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

سرپرست وزارت کار اعلام کرد:

توافق سه جانبه برای افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد 92

توافق سه جانبه برای افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد 92

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توافق سه جانبه افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده خبرداد و گفت: احتمالا امروز در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران قطعی و اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی امروز در حاشیه همایش مشاوره و هدایت آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جمع خبرنگاران از توافق سه جانبه برای افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 92 خبرداد و گفت: احتمالا حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی در جلسه امروز شورای عالی کار تعیین می شود.

وی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش با توجه به نرخ تورم بر کالاهای اساسی محاسبه شده است، خاطرنشان کرد: میزان دستمزد کارگران با در نظر گرفتن تمامی جهات تعیین خواهد شد و عدد آن بین 20 تا 25 درصد نوسان دارد و افزایش دستمزد 30 درصد نخواهد بود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پس از این همایش در چهارمین نشست شورای عالی کار که هم اکنون در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال برگزاری است، حضور خواهم یافت.

کد مطلب 2016177

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