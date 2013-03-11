آغاز ساخت خط لوله 5 میلیارد دلاری صلح/ انتقال گاز به پاکستان در سال 92

جواد اوجی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور همسایه با حضور روسای جمهور دو کشور، گفت: در این مراسم نمایندگان ویژه، وزیران نفت و انرژی و مقامات عالیرتبه 10 کشور همسایه حضور پیدا کرده اند.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در این مراسم علاوه بر دکتر محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهوری ایران و پاکستان، نمایندگان عالیرتبه و مقامات کشورهای عربستان سعودی، امارت، قطر، کویت، ترکمنستان، عمان و افغانستان حضور پیدا کرده اند، تصریح کرد: همچنین یک هیات عالیرتبه 300 نفره شامل اعضای کابینه دولت پاکستان، نمایندگان مجلس و پارلمان و مسئولان نهاد ریاست جمهوری این کشور همسایه در این مراسم حضور پیدا کرده اند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه امروز با مشارکت پیمانکاران ایرانی و پاکستانی عملیات ساخت لوله 42 اینچی در خاک پاکستان آغاز می‌شود، گفت: از نقطه مرزی دو کشور تا داخل خاک پاکستان باید حدود 70 - 80 کیلومتر خط لوله 42 اینچی احدادث شود.

وی، حجم کل سرمایه گذاری برای راه اندازی فاز اول خط لوله صلح از عسلویه تا بخش های مختلف خاک پاکستان را حدود 5 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: حدود 2 میلیارد دلار از این منابع مالی برای ساخت خط لوله گاز در داخل خاک پاکستان هزینه خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه ایران حدود 500 میلون دلار از سرمایه گذاری به منظور ساخت خط لوله گاز داخل پاکستان را انجام خواهد داد، اظهارداشت: این خط لوله با مشارکت مستقیم پیمانکاران ایرانی و پاکستانی ساخته خواهد شد.

اوجی همچنین با بیان اینکه فاز اول خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان در داخل خاک ایران از عسلویه تا ایرانشهر به طول 907 کیلومتر در مدار بهره برداری قرار گرفته است، گفت: برای ساخت این خط لوله 907 کیلومتری حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.

معاون وزیر نفت، حجم کل سرمایه گذاری برای ساخت لوله گاز داخل ایران به منظور صادرات گاز به پاکستان را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و یادآور شد: فاز نهایی خط لوله گاز ایران از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی پاکستان با سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری و به طول 320 کیلومتر تا سال آینده در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه به منظور انتقال گاز پارس جنوبی به پاکستان یک خط لوله 1220 کیلومتری احداث شده است، خاطر نشان کرد: به زودی علاوه بر خط لوله تاسیسات تقویت فشار این خط لوله گاز هم ساخت و راه اندازی خواهد شد.