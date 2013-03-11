حضور وزیر انرژی امارات در مراسم افتتاح خط لوله صلح در پاکستان 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ظاعن الهاملی وزیر انرژی امارات عربی متحده به عنوان نماینده ویژه شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس امارات برای حضور در مراسم احدث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان وارد چابهار شد.

پیش از این احمدی نژاد رییس جمهور از شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رییس دولت امارات و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر این کشور برای حضور در مراسم افتتاح خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان دعوت به عمل آورده بود .

هغته گذشته ، محمد رضا فیاض سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات دعوتنامه ها را به وزیر امور ریاست امارات تسلیم کرد. محمد صالح مدیر عامل آب و برق اتحادی امارات نیز وزیر انرژی را در این سفر همراهی می کند.

مراسم افتتاح خط لوله صلح ایران به پاکستان امروز با حضور روسای جمهور ایران و پاکستان برگزار می شود.