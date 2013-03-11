اتمام عملیات اجرایی گازرسانی به پاکستان تا سال 1393/ 5 میلیارد دلار هزینه انتقال

به گزارش خبرنگار مهر جواد اوجی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در چابهار گفت: عملیات اجرایی گازرسانی در خاک پاکستان به طول 780 کیلومتر و با قطر لوله 42 اینچ تا قبل از دسامبر 2014 و دیماه 1393 باید در خاک ایران و پاکستان به اتمام برسد.

وی گفت: خط لوله هفتم ایران از منطقه عسلویه حوزه فارس جنوبی شروع و در دو فاز تعریف شده است.

وی افزود: این خط در فاز اول از عسلویه تا ایرانشهر به طول 900 کیلومتر در طول یک سال نیم گذشته به بهره برداری رسیده است و عملیات اجرایی خط دوم نیز از منطقه ایرانشهر به سمت مرز پاکستان به طول 320 کیلومتر از سال گذشته آغاز شده است.

مدير عامل شركت ملي گاز ايران افزود: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت انتقال 110 میلیون متر مکعب گاز در روز را دارد.

وی گفت: امروز عملیات اجرایی خط انتقال گاز توسط پیمانکاران و سازندگان ایرانی در خاک پاکستان با حضور روسای جمهوری کشور های پاکستان و ایران آغاز خواهد شد و باری دیگر جهان شاهد بالندگی مهندسان ایرانی خواهد بود.

وی ادامه داد: هزینه انتقال گاز از عسلویه تا مرز پاکستان بالغ بر 3 میلیارد دلار است که مبلغ دو میلیارد دلار برای انتقال این خط تا ایرانشهر هزینه شده است.

وی با بیان اینکه عملیات احداث انتقال خط لوله صلح از ایرانشهر تا مرز پاکستان از سال گذشته آغاز شده است افزود: این خط برای ایران یک میلیارد دلار هزینه در بر داشته است.

وی گفت: در خاک پاکستان طول این خط به میزان 780 کیلومتر با مار مالی دو میلیارد دلار برآورد شده است که در این رابطه کشور جمهوری اسلامی ایران به میزان 500 میلیون دلار به صورت مشارکت بانک های ایرانی و با استفاده از توان پیمانکاران ایرانی به کشور پاکستان کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران سالیانه 1200 کیلومتر خطوط شبکه های قوی و پر فشار را احداث می کند گفت: پیمانکاران و سازندگان ایرانی توان قابل توجهی برای احداث خطوط انتقال گاز در ایران و کشورهای همسایه دارند.