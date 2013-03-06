آغاز رسمی ساخت خط لوله صلح در خاک پاکستان از دوشنبه

رستم قاسمی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به توافق نهایی ایران و پاکستان برای آغاز عملیات ساخت و اجرایی خط لوله مشترک گاز بین دو کشور، گفت: با توافق انجام شده، دوشنبه ٢١ اسفند ماه قرار است مراسم کلنگ زنی خط لوله گاز ایران- پاکستان برگزار شود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در این مراسم روسای جمهور دو کشور حضور دارند، تصریح کرد: علاوه بر مقامات و مسئولان دو کشور، مقام های و سران سایر کشورهای همسایه هم در این مراسم حضور می یابند.

علیرضا غریبی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز اخیرا در گفتگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت ساخت خط لوله انتقال گاز به پاکستان در خاک ایران، اعلام کرد: تا سال آینده با تکمیل و راه‌اندازی این خط لوله امکان صادرات گاز به پاکستان از خاک ایران فراهم می‌شود.



به گزارش مهر، در حال حاضر تمامی مجوزهای محیط زیست، طراحی، تسهیل اراضی، مطالعات و جانمایی ساخت فاز دوم این خط لوله 56 اینچی انتقال گاز به پایان رسیده است.

پس از خروج هند از مذاکرات خط لوله صلح، خرداد ماه سه سال گذشته با حضور روسای جمهور ایران و پاکستان قرارداد فروش گاز طبیعی بین دو کشور در تهران امضا شد.

بر اساس قرارداد 25 ساله ایران و پاکستان باید تا فروردین ماه 1393 (2014 میلادی) سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شرقی صادر شود.

قرارداد اصلی گازی ایران و پاکستان خرداد ماه 2 سال گذشته با حضور محمود احمدی نژاد و آصف زرداری روسای جمهور دو کشور در تهران پاراف شده بود.پس از امضای این قرارداد 2 سند موافقت نامه عملیاتی و موافقت نامه رئوس ترانزیت گاز از خاک پاکستان تهیه و اسفند دو سال گذشته در ترکیه امضا شد.

ضمانت نامه این قرارداد در دولت پاکستان و در وزارت انرژی این کشور توسط نماینده ویژه دولت پاکستان امضا و سپس بخش حساس این قرارداد گازی به دنبال نظر مشاوران حقوقی توسط نماینده دولت پاکستان دست نویس شد.

در نهایت نافذ شدن این قرارداد هفت میلیارد دلاری فروش گاز طبیعی خرداد ماه سال گذشته در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هم به تصویب رسید.