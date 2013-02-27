احداث خط لوله صلح به نفع ایران و پاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدي‌نژاد در ديدار آصف علي زرداري همتاي پاكستاني خود با بيان اينكه دشمنان زيادي در مسير گسترش روابط دو ملت وجود دارد، اظهار کرد: ايران و پاكستان با نگاه راهبردي در كنار هم بوده و خواهند بود.



وی افزود: حتي اگر همسايه و برادر ديني هم نبوديم، بايد كنار هم باشيم، چون هميشه رابطه و همكاري بهتر از تقابل است و بدخواهان همواره از فاصله ميان ملت‌ها استفاده مي‌كند.



رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران و پاكستان از رابطه برادري و منافع و دشمنان مشترك برخوردار هستند، تصریح کرد: بي‌ترديد اگر در كنار هم ظرفيت‌هاي خود را هم‌افزا كنيم بر همه موانع و دشمني‌ها غلبه كرده و سرعت پيشرفت خود را افزايش خواهيم داد.



وی همچنين احداث خط لوله گاز بين ايران و پاكستان را حادثه و رخداد بزرگ و مهمي دانست و گفت: احداث اين خط لوله به نفع دو كشور و كشورهاي منطقه‌ است.



رييس جمهور پاكستان نيز در اين ديدار بر اهميت گسترش روابط برادرانه بين 2كشور تأكيد كرد و گفت: به رغم اراده همه كساني كه قصد دارند روابط تهران – اسلام‌آباد را تخريب كنند و در مسير همكاري‌هايمان مانع ايجاد كنند، امروز اعتماد و روابط مستحكمي بين دو كشور برقرار است و پاكستان مصمم است با قوت در مسير گسترش روابط خود با ايران در تمام عرصه‌ها گام بردارد.



آصف علي زرداري با اشاره به اينكه صبر و استقامت ملت ايران در مقابل فشارهاي دشمنان نتايج مثبتي داشته است، اظهار کرد: با استقامت ملت ايران تفكر جديدي در ميان ملت‌هاي جهان بوجود آمده كه بايد به ايران احترام بگذارند.



وی با تأكيد بر فعال كردن تمام ظرفيت‌هاي همكاري ميان تهران - اسلام‌آباد، خاطر نشان كرد: ايران و پاكستان از منابع و ظرفيت‌هاي زيادي برخوردار هستند كه اگر در كنار هم قرار گيرد، مي‌تواند ظرفيت عظيمي در راستاي تأمين منافع دو ملت‌ باشد.



رييس جمهور پاكستان تأكيد كرد: راه ديگري جز همكاري و برادري بين دو كشور وجود ندارد و در كنار يكديگر مي‌توانيم در راستاي تحقق اهداف و آرزوهاي ملت‌هاي خود حركت كنيم.