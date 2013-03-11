خط لوله صلح نشان دهنده عزم قاطع ملتهای منطقه برای پیوندهای برادرانه است

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مقامات پاکستانی از آغاز عملیات اجرایی انتقال گاز به عنوان یکی از برگ های تاریخی در بین کشور ایران و پاکستان یاد کرد و گفت: اتفاقی که امرور در این نقطه از مرز روی داد تنها به برقراری یک خط انتقال گاز ختم نمی شود بلکه حاکی از برقراری وحدت ،همدلی و پیوندهای برادرلانه است.

وی افزود: برقراری هر گونه ارتباط تجاری ،تبادلات فرهنگی و یا سیاسی موجب ایجاد پیوند های عمیق بین ملت های منطقه می شود و حکایت از راه و هدفی واحد دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: ملت های منطقه خواستار راه فرهنگی همراه با توسعه هستند و لذا تجربه نشان داده است مشکلات و مسائل منطقه تنها با بردباری فهمدلی و همکاری انها حل می شود و این وحدت تضمین کننده راه پیشرفت است.

رییس جمهور ایران سلامی افزود: خط لوله صلح نشان از نگاه و اراده دو ملت برادر ایران و پاکستان برای تقویت همکاری های منطقه ای دارد.

وی تاکید کرد: امروزه بر همه دنیا اشکار شده است که دست های بیگانه به دنبال ایجاد تفرقه و درگیری بین ملت های منطقه برای سلطه و چپاول ثروت های مردم هستند و لذا تنها راه صیانت از استقلال ، فرهنگ همدلی و وحدت است.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ملت ایران و پاکستان دارای پیوندهای تاریخی و عمیقی هستند و هیچ عامل خارجی نمی تواند این پیوند تاریخی را مخدوش کند.

وی با با بیان اینکه کشور جمهوری اسلامی پاکستان و ایران باید به عنوان مکمل یکدیگر و در کنارهم قرار داشته باشند افزود: پاکستان کشور بزرگ و سرشار از استعداد های انسانی شگرف و همچنین محصولات ارزشمند است که می تواند بخشی از نیاز های ایران را تامین کند.

رییس جمهور گفت: باور من اینست اگر ملت های منطقه داشته ها و ثروت های خود را در خدمت همکاری و رشد منطقه قرار دهند در عرصه های علم ،صنعت و آبادانی دیگر هیچ نیازی به بیگانگان نخواهد بود.

خط لوله گاز ارتباطی با بمب اتمی ندارد/خط لوله گاز امنیت آفرین ،صلح آفرین

محمود احمدی نژاد همچنیین با بیان اینکه عده ای در دنیا به بهانه های گوناگون علاقمند به دخالت در کشور های منطقه هستند گفت: این دولت ها و افراد مخالفت پیشرفت ملت های مسلمان ایران و پاکستان هستند و به بهانه انرژی اتمی قصد دارند که جلوی پیشرفت ملت های منطقه را بگیرند.

رییس جمهور اعلام کرد: خط لوله گاز ارتباطی با انرژی هسته ای ندارد و با گاز طبیعی نمی توان بمب اتمی ساخت.

وی گفت:خط لوله گاز امنیت آفرین و صلح آفرین است و آن کسانی که دوست ملت ایران و پاکستان هستند اگر همراهی نمی کنند ، کارشکنی هم نکنند.

وی تصریح کرد: خط لوله صلح و گاز پیام آور رفاه ،صلح ،پیشرفت و آبادانی برای مردم است و اگر برخی کشور ها نمی خواهند در این طرح سرمایه گذاری کنند لذا اجازه کارشکنی هم ندارند.