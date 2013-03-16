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۲۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

همراهی آواز قربانی با شعر اخوان‌ثالث در آلبوم "هم‌آواز پرستوهای آه"

همراهی آواز قربانی با شعر اخوان‌ثالث در آلبوم "هم‌آواز پرستوهای آه"

آلبوم "هم آواز پرستوهای آه" جدیدترین کار علیرضا قربانی به آهنگسازی سیاوش ولی‌پور و با همراهی گروه بامداد، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شعرهای آلبوم "هم‌آواز پرستوهای آه" که به اردوان کامکار تقدیم شده است، تماما از مهدی اخوان ثالث است و در آن 12 قطعه به گوش می‌رسد. گذر، چاووشی، عود، آخر شاهنامه، واگویه، آواز کرک، دمام، خاموشی، اندوه، یک اتفاق، چه می کنی؟ و راهی، 12 قطعه‌ای هستند که در اثر یاد شده تصنیف شده‌اند.

شروین مهاجر، کمانچه، میلاد درخشانی، تار، مهرداد عالمی، ویلنسل، رضا عسگر زاده، دودوک، پاشا هنجنی و سعید روحانی نی، امین حیدری، عود، اشکان رهبر، سه تار، مهرزاد اعظمی کیا، کمانچه آلتو، جعفر قاضی عسگر، تبک و کوزه و نبیل یوسف شریداوی، دف و دمام، سایر نوازندگانی هستند که علیرضا قربانی و سیاوش ولی پور، نوازنده سنتور و آهنگساز بامداد را در اجرای "هم‌آواز پرستوهای آه" همراهی می‌کنند.

علیرضا قربانی در مقدمه این آلبوم آورده است: اثر حاضر حاصل ارادت قلبی و تعلق خاطر بنده حقیر  و دوست عزیز و هنرمندم سیاوش ولی‌پور به فرهنگ درخشان و اصیل ایران عزیز و دردانه گویی‌های اخوان ثالث است که ما را برآن داشت تا با بیان و نگرش متفاوت، اشعار این شاعر گرانقدر را با موسیقی درآمیزیم و به گوش جان مردم و بویژه جوانان فرهنگ دوست این دیار ادب پرور برسانیم. اگرچه مسلما قایل به نقاط ضعف و کمبود های احتمالی در این اثر هستیم ولی همچنان به ارتقای آن در آثار دیگر هنرمندان عزیزمان امیدواریم.

"هم‌آواز پرستوهای آه" توسط موسسه فرهنگی – هنری نقطه تعریف، هفته گذشته به قیمت 8 هزارتومان منتشر شد.

کد مطلب 2019411

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