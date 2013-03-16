به گزارش خبرنگار مهر، شعرهای آلبوم "هم‌آواز پرستوهای آه" که به اردوان کامکار تقدیم شده است، تماما از مهدی اخوان ثالث است و در آن 12 قطعه به گوش می‌رسد. گذر، چاووشی، عود، آخر شاهنامه، واگویه، آواز کرک، دمام، خاموشی، اندوه، یک اتفاق، چه می کنی؟ و راهی، 12 قطعه‌ای هستند که در اثر یاد شده تصنیف شده‌اند.

شروین مهاجر، کمانچه، میلاد درخشانی، تار، مهرداد عالمی، ویلنسل، رضا عسگر زاده، دودوک، پاشا هنجنی و سعید روحانی نی، امین حیدری، عود، اشکان رهبر، سه تار، مهرزاد اعظمی کیا، کمانچه آلتو، جعفر قاضی عسگر، تبک و کوزه و نبیل یوسف شریداوی، دف و دمام، سایر نوازندگانی هستند که علیرضا قربانی و سیاوش ولی پور، نوازنده سنتور و آهنگساز بامداد را در اجرای "هم‌آواز پرستوهای آه" همراهی می‌کنند.

علیرضا قربانی در مقدمه این آلبوم آورده است: اثر حاضر حاصل ارادت قلبی و تعلق خاطر بنده حقیر و دوست عزیز و هنرمندم سیاوش ولی‌پور به فرهنگ درخشان و اصیل ایران عزیز و دردانه گویی‌های اخوان ثالث است که ما را برآن داشت تا با بیان و نگرش متفاوت، اشعار این شاعر گرانقدر را با موسیقی درآمیزیم و به گوش جان مردم و بویژه جوانان فرهنگ دوست این دیار ادب پرور برسانیم. اگرچه مسلما قایل به نقاط ضعف و کمبود های احتمالی در این اثر هستیم ولی همچنان به ارتقای آن در آثار دیگر هنرمندان عزیزمان امیدواریم.

"هم‌آواز پرستوهای آه" توسط موسسه فرهنگی – هنری نقطه تعریف، هفته گذشته به قیمت 8 هزارتومان منتشر شد.