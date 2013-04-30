بررسی پرونده تبانی در هشت تیم لیگی/ سرنوشت آقای "ن"!

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تخلفات صورت گرفته و مبحث تبانی در لیگ آزادگان که توسط هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال درحال رسیدگی و بررسی است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانطور که مستندات نشان می‌دهد در رقابت‌های لیگ آزادگان تبانی‌ها و تخلفاتی صورت گرفته است و ۴ یا ۵ سال قبل نیز شرایط مشابهی وجود داشت که گزارش نیز داده شد اما اگر مسئولان مربوطه در فدراسیون فوتبال برخورد جدی و مبتنی بر قانون می‌کردند دیگر امروز شاهد تکرار آن مسائل نبودیم.

وی در همین خصوص افزود: البته برای برخورد با متخلفان نیاز است که همه نهاد‌ها بویژه نهادهای امنیتی همکاری لازم را با فدراسیون فوتبال داشته و حمایت کنند. دامنه تخلفات صورت گرفته در این فصل فقط محدود به تیم شهرداری تبریز نیست و هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال بر روی شواهد و مستندات تخلفات صورت گرفته در همین رابطه توسط ۵ باشگاه لیگ یکی و سه باشگاه دسته دومی دیگر نیز تحقیق می‌کند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: من هرچه در زمینه تخلفات مشاهده می‌کردم را بلافاصله به مسئولان مربوطه و مدیران بالادست خود در فدراسیون فوتبال گزارش می‌کردم حتی اگر تیم شهر یا استانم بود در این خصوص تبعیض قائل نشده و با تخلفاتی که در حیطه اختیارات و وظایف من بود به طور جدی برخورد می‌کردم، بدون آنکه بخواهم آبروی فردی را بریزم. به عنوان نمونه زمانی که بر اساس مدارک و مستندات تخلف آقای «ن» که از کارمندان مجموعه ما بود مواجه شدم، بدون آنکه بخواهم آبروی وی را ببرم از کار برکنارش کردم.

بهروان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتفاقات رخ داده شده در رقابتهای این فصل لیگ آزادگان و لیگ دسته دو عملکرد کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در اذهان عمومی زیر سوال نخواهد رفت، خاطر نشان کرد: من همیشه اولین نفری بودم که تخلفات صورت گرفته در لیگ آزادگان و لیگ دو را گزارش می‌کردم و در این خصوص هیچگاه مثل کبک سر خود را زیر برف نمی‌کردم. همکاران من نیز جزو زحمتکشان و بهترین نیروهای فدراسیون فوتبال هستند و هیچگاه در انجام وظایف محوله خود کوتاهی نکرده‌ایم بنابراین چرا باید افکار عمومی ما را زیر سوال ببرد؟

وی تصریح کرد: ما هر آنچه را که در توانمان بود انجام داده‌ایم و ممکن است هنوز نیز مواردی باشد که از آن مطلع نباشیم، ما که نمی‌توانیم برای هر مدیر و بازیکن کارمند هر یک از باشگاه‌ها مامور بگذاریم؟ موارد زیادی در آلودگی فوتبال نقش دارند که خیلی از آن‌ها برای جلوگیری کردن از بروز یک تخلف در حیطه اختیارات ما قرار داده نشده است. برای مبارزه با ناپاکی‌ها همه نهادهای فوتبالی و غیر فوتبالی باید همکاری کنند چون اگر هرکدام از آن‌ها وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند دچار مشکل خواهیم شد.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال همچنین گفت: ضمن اینکه ما نیز یکسری مشکلات در این خصوص داریم که نمی‌توانیم آن‌ها را رسانه‌ای کنیم، بنابراین منصفانه نیست عوامل و نیروهای ما را بدون دلیل و مدرک متهم کنند.