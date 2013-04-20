به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، حجت الاسلام علیرضا علیپور، رئیس کمیته بازرسی، نظارت و ارزشیابی سازمان لیگ رویکرد جدید شرایط مربیان و مدیران محترم تیم‌ها در ورود به لیگ فصل 93-92 را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- تمامی مربیان و سرمربیان جهت ورود به لیگ دسته یک جام آزادگان و لیگ برتر باید استعلام شده و در صورت احراز شرایط می‌توانند قرارداد منعقد کنند.

وی در این رابطه توضیح داد: بسیاری از مربیان محترم حاضر در لیگ حرفه‌ای که جزو شخصیت‌های برجسته فوتبال هستند، قبلا استعلام شده و مشکلی نداشته‌اند. آنها در طول فصل گذشته هم مشکلی به وجود نیاورده‌اند و گزارشی هم در خصوص آنها به این دبیرخانه واصل نشده است اما بعضی از سرمربیان که جدیدا به لیگ برتر اضافه شدند و تعداد بسیار اندکی که در طول فصل گذشته مشکلاتی داشته‌اند، مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت بروز مشکل و احراز تخلف مجوز فعالیت در هیچ رده‌ای برای آنان صادر نخواهد شد.

به همین دلیل رسما از تمامی مدیران باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول جام آزادگان درخواست می‌شود، قبل از مذاکرات با مربیان محترم و یا تمدید قرارداد با آنها از سازمان لیگ حرفه‌ای رسما استعلام کنند.

2- با توجه به اینکه مدیریت در سطح باشگاه‌های فوتبال کشور جزو شغل‌های حساس است و طبق اعلان مراجع ذیربط جایگاه مدیران در فوتبال علاوه بر داشتن شرایط مدیریتی و تخصصی و فنی که در مبحث استانداردسازی باشگاه باید لحاظ شود، باید از مراجع نظارتی استعلام وضعیت مدیران شاغل نیز بررسی و با وضعیت ابلاغی انطباق داده شوند.

رئیس کمیته نظارت و بازرسی افزود: سازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای فوتبال کشور به عنوان امین باشگاه‌ها از هیچ باشگاهی جانبداری نکرده و همه باشگاه‌ها را به عنوان نمایندگان فوتبال ایران اسلامی در لیگ حرفه‌ای یکسان دیده و خود را به رعایت حق و و حقوق همه باشگاه‌ها به طور عادلانه موظف می‌داند.

انجام بازی همزمان در دو هفته پایانی لیگ جزو اصول برنامه‌ریزی شده سازمان لیگ بوده و تنها مسابقه سپاهان اصفهان و داماش گیلان در روز 30 فروردین ماه برگزار شود که به دلایل مختلف ذیل بود:

1- لزوم توجه به وضعیت نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان

2- لزوم توجه به تاریخ برگزاری مسابقه نهایی جام حذفی در مهلت مقرر

3- ضرورت به پایان رساندن لیگ در تاریخ مقرر 20 اردیبهشت

4- عدم امکان برگزاری مسابقه استقلال با فولاد خوزستان به دلیل اینکه باشگاه استقلال در روزهای 23 و 26 دو مسابقه با تیم‌های گهر دورود و سپاهان برگزار شود و یک بازی آسیایی نیز با تیم الریان قطر در روز سوم اردیبهشت برگزار می‌کرد که مستلزم برگزاری 4 مسابقه در کمتر از 12 روز می‌شود.

این موضوع طی جلسات مختلف در هیئت رئیسه سازمان لیگ و با مدیران باشگاه‌ها و به خصوص علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان مطرح و توضیحات مبسوطی ارائه شده است و انتظار می‌رود تیم مدیریتی باشگاه خوب سپاهان توجه و تلاش بیشتری نسبت به تیم سپاهان مبذول کنند و علیرضا رحیمی اجازه ندهند که افراد زیر مجموعه مسئولیت فنی خود را متوجه دیگران کنند.

ضمنا اعتراضات مطرح شده در کمیته‌های مربوطه در حال رسیدگی است که به محض وصول نتیجه به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.