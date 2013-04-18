علی پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال صنعتی خوزستان مقابل فولاد یزد در آخرین هفته لیگ دسته اول و عدم صعود مستقیم این تیم به رقابتهای لیگ بر‌تر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما روز خوبی مقابل تیم فولاد یزد نداشتیم و در ۱۰ دقیقه پایانی بازی شانس صعود مستقیم به رقابتهای لیگ بر‌تر را از دست دادیم. در واقع به دلیل کم تجربگی بازیکنان ما این اتفاق افتاد، ضمن اینکه ما سه بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت و سه کارته بودن در اختیار نداشتیم.

وی در همین خصوص افزود: دو سال است کار خود را شروع کرده‌ایم و شرایط خاصی بر باشگاه ما حاکم بوده است، به طوریکه در این فصل مجموع قرارداد بازیکنان، کادر فنی و بازیکنانی که در نیم فصل به ما اضافه شدند حدود یک میلیارد تومان شد. با این بودجه و مقایسه آن با سایر تیم‌ها می‌بینیم که بازیکنان ما تا اینجای کار نیز دست به کار مهمی زده‌اند.

قائم مقام باشگاه صنعتی خوزستان همچنین یادآور شد: البته بازیکنان ما پتانسیل و انگیزه بالایی برای لیگ برتری شدن داشتند و با قهرمانی در نیم فصل رقابتهای لیگ آزادگان این موضوع را اثبات کردند.

وی تاکید کرد: ما ۹ بازیکن را از فصل قبل حفظ کردیم که ۴ نفر آن‌ها به دلیل عملکرد خوب بازیکنان جدید و جوان تیم تقریبا در طول فصل نیمکت نشین شدند. سرمربی تیم نیز پیش از آغاز فصل از ۳۶۰ بازیکنی که در لیگ استان بودند، تست گرفت و از بین آن‌ها ۱۴ بازیکن را برگزید. بازیکنانی که فقط تجربه بازی در لیگ استانی را داشتند و حتی در لیگ دسته سه نیز توپ نزده بودند، در واقع می‌توان گفت بازیکنان ما در این فصل رقابتهای لیگ آزادگان فرا‌تر از انتظار حاضر شدند.

پورکیانی در پاسخ به این پرسش که صحبت‌هایی در خصوص کم کاری ۴ بازیکن تیم صنعتی خوزستان مقابل تیم فولاد یزد مطرح شده، گفت: به هیچ یک از بازیکنان خود سوء ظن ندارم که کم کاری کرده باشند. تنها معتقدم بازی با فولاد، روز برخی بازیکنان ما نبود. ما اجازه نمی‌دهیم که با مطرح شدن چنین مسائلی تیم ما را به حاشیه ببرند. در حال حاضر فقط تمرکز خود را روی بازی‌های رفت و برگشت پلی‌آف با تیم مس سرچشمه که روزهای ششم و دوازدهم اردیبهشت برگزار می‌شود، قرار داده‌ایم.