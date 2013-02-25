فولاد یزد حریف رفسنجانی خود را شکست داد/ بقای فولاد در لیگ آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر؛ در هفته بیست و یكم رقابت های فوتبال قهرمانی لیگ دسته اول باشگاه های كشور، تیم های فولاد یزد و مس رفسنجان روز دوشنبه در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار به سود یزدی ها خاتمه یافت.

در این دیدار که نیمه نخست بدون گل به پایان رسید هردو تیم موفق شدند تنها در نیمه دوم بازی و در وقت اضافه گل های خود را به ثمر برسانند.

در این مسابقه، تیم فولاد یزد با ارائه یك بازی هجومی در دقیقه 70 موفق شد نخستین گل خود را توسط مهران درویش وارد دروازه حریف کند.

گرچه دروازه فولاد یزد در دقیقه 84 توسط احمد امینی فر باز شد اما شاگردان دین‌ور زاده نا امید نشده و در ادامه حملات خود روی دروازه مسی ها گل دوم خود را سه دقیقه بعد توسط سجاد مشکات به ثمر رساندند.

با پایان وقت قانونی در این رقابت و اعلام چهار دقیقه وقت اضافه توسط داور این دیدار، گل سوم فولاد یزد در دقیقه 94 به ثمر رسید و مهدی پیکانی که در نیمه دوم به زمین آمده بود این گل را به اندک تماشاگران یزدی هدیه داد.

نیمه نخست این دیدار اما کمی متفاوت بود و با وجود حملات خوبی که فولادی ها روی دروازه حریف داشتند موفق به گشودن دروازه مس رفسنجان و کسب امتیاز نشدند.

در نیمه نخست پنج موقعیت بسیار عالی که صد درصد به گل تبدیل می شد با کمی بی دقتی از بین رفت و هر دو تیم این نیمه را بدون گل به پایان رساندند.

همچنین دروازه بان تیم مس رفسنجان در دقایق پایانی نیمه نخست به دلیل آسیب دیدگی در دست چپ زمین بازی را ترک کرد و کورش ملکی دروازه‌بان دوم این تیم به میدان آمد.

داور این دیدار برای فوت وقت در نیمه نخست نیز پنج دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.

تیم فوتبال فولاد یزد با این پیروزی شیرین خانگی جمع امتیازات خود را به عدد 18 رساند و موفق شد بقای خود در لیگ را رقم بزند.

به گزارش مهر، سیدمهدی سیدعلی، حسین رحیم پور، اسد حاج‌محمد و حسین زمانی این دیدار را قضاوت کردند و ایرج نظری به عنوان ناظر فدراسیون در این رقابت حضور داشت.