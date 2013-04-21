باید برای قهرمانی جهان آماده شوم/ عنوان چهارمی نتیجه کار تیمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محجوب بعد از کسب مدال طلا در مسابقات جودو قهرمانی آسیا ضمن بیان مطلب فوق، گفت: این دوره از مسابقات در سطح فنی بالایی برگزار شد، اکثر تیم‌های حاضر دست به جوانگرایی زده بودند و همین جوانان نشان دادند جودو در قاره کهن همپای جودو جهان در حال پیشرفت است. تیم ملی ایران هم مانند سایر قدرت‌های آسیا همین راه را انتخاب کرده و عنوان چهارمی آسیا با این تیم جوان نتیجه یک کار گروهی و حاصل تمام اعضای تیم، کادر فنی و مسئولان فدراسیون بود.

وی افزود: ژاپنی‌ها با تیمی متحول شده به بانکوک آمده بودند و موفق شدند قهرمانی را نیز از آن خود کردند. کره‌جنوبی هم که سال گذشته قهرمان شده بود، با تمام ستارگان جهان و المپیک خود نایب قهرمان شد. شکست برخی قهرمانان جهان و المپیک نیز در همین مسابقات نیز بیانگر سطح فنی بالای مسابقات بود.

دارنده نشان طلای مسابقات جودو قهرمانی آسیا در مورد مسابقات خود هم اظهار داشت: سال 90 عنوان پنجم آسیا را کسب کردم، سال گذشته روی سکوی نایب قهرمانی ایستادم و این بار تنها برای کسب عنوان قهرمانی و تبدیل مدال نقره به طلا به مسابقات قهرمانی آسیا رفته بودم. خوشحالم که نتیجه زحمات چند ساله‌ام به بار نشست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اهداف بزرگی را در جودو جهان دنبال می‌کنم و این مدال طلا وظیفه‌ام را دو چندان کرد تا برای کسب مدال در میدان‌های بزرگتر تلاش خود را بیشتر کنم. شهریورماه مسابقات قهرمانی جهان را پیش رو دارم و بعد از آن باید برای حضور در بازی‌های آسیایی آماده شوم. راه طولانی و دشواری پیش رو دارم تا به المپیک برزیل برسم.

محجوب در پایان گفت: این مدال طلا متعلق به خانواده بزرگ جودو ایران است و امیدوارم چون گذشته مرا با دعاهای خود مورد لطف خود قرار دهند تا بتوانم در میدان‌های بعدی موفق باشم.

قابل ذکر است جواد محجوب روز شنبه در رقابتهای قهرمانی آسیا با غلبه بر تمامی رقبای خود به مدال طلا دست يافت و قهرمان آسیا شد.

