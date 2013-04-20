به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوب جودوکار وزن 100- کیلوگرم کشورمان که با دو پیروزی متوالی به دیدار پایانی رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در وزن 100- کیلوگرم راه يافته بود، در این مرحله "شیم جی هو" نماینده کره‌جنوبی را شکست داد و به مقام قهرمانی و مدال طلا دست يافت. محجوب دوره قبل در بازی نهایی مغلوب جودوکار ازبکستانی شده بود.

این جودوکار کشورمان پس از استراحت در دور نخست، دور دوم "تراوات" از تایلند را ضربه فنی کرد و به نیمه‌نهایی صعود کرد. وی در مرحله نیمه‌نهایی برابر "توگتاگانوف" از قزاقستان در فاصله يک دقیقه و 26 ثانیه از شروع مبارزه با ضربه فنی به پيروزی دست يافت و راهی بازی پایانی شده بود.

به این ترتیب تیم ملی ایران با یک نشان طلا و یک برنز، یک عنوان پنجمی و دو عنوان هفتمی به کار خود در مسابقات جودو قهرمانی آسیا 2013 - تایلند پایان داد.