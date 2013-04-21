ساماندهي کالاهاي انرژي در بورس انرژي

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی در گفتگویی رادیویی گفت: بورس انرژی هم در نیمه دوم اسفند راه اندازی شده است و تلاش می کنیم همه کالاهایی که هویت انرژی دارند و بخشی از آنها در بورس کالا معامله می شود، در بورس انرژی ساماندهی شود.



وی افزود: داد و ستد کالای انرژی در بورس کالا، منع مقرراتی ندارد و برخی شرکت های تولید کننده کالاهای انرژی، محصولات خود را در بورس کالا و برخی در بورس انرژی عرضه می کنند اما تلاش می کنیم همه آنها در بورس جدید کشور متمرکز شوند.



صالح آبادی درباره زمان فروش اوراق سلف نفتی هم گفت: همه زیرساخت ها برای این کار در بورس آماده است اما عرضه آن به هماهنگی بانک مرکزی و شرکت نفت بستگی دارد. وی افزود: بارها اعلام کرده ایم از نظر زیرساخت های بازار سرمایه همه امکانات فراهم است.