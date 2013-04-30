کلمه خلیج فارس باید به خلیج پارس تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند پیش از ظهر سه شنبه در آئین پایانی سومین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس با اشاره به اهمیت خلیج فارس در طول تاریخ، اظهار داشت: خلیج فارس به عنوان گهواره تمدن دنیا محسوب می شود و تمدن و تکامل فرهنگی اجتماعی امروز دنیا مدیون خلیج فارس است.

وی با بیان اینکه ایرانیان نخستین کسانی بودند که با دریانوردی های خود مناطق جدید در دنیا را شناسایی و فرهنگ خود را از طریق خلیج فارس صادر کردند، اضافه کرد: دریانوردی ایرانیان از همان زمان ها زبانزد همه بوده و این در حالی است که متاسفانه امروزه افتخارات دریانوردی ایرانیان مورد غفلت قرار گرفته است.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: ایرانی ها در طول تاریخ با آغوش باز و به دور از نگاه های نژاد پرستانه و بدون در نظر گیری رنگ و قوم ها به درستی کلمه دروازه برای دسترسی به فلات ایران برای سایر کشورها را معنا کرده اند.

ارجمند با بیان اینکه نام اغلب ماهیان موجود در خلیج فارس نیز پارسی است، افزود: حتی ماهی ها نیز به این امر گواهی می دهند که خلیج فارس نام همیشگی این دریاست.

این بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه ایرانی ها در دوران هخامنشی کشتی هایی را با 200 پاروزن داشتند، گفت: این در حالی بود که در همان زمان یونانی ها توان ساخت شناورهایی را با بیش از 40 نفر نداشتند.

ارجمند با بیان اینکه به واسطه تولید و ساخت فیلم های دریایی ها، کشتی انجلیکا، راه آبی ابریشم و ناخدا خورشید که همگی موضوعیت آنها خلیج فارس است در این دریا بارها حضور یافته است، گفت: نمی توان اسم خلیج فارس را آورد و تمدن و فرهنگ ایرانیان را در این باره نادیده گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وزیر ارشاد از وی خواست بر روی تغییر کلمه خلیج فارس به خلیج پارس اقداماتی انجام شود، و در این راستا افزود: معرب فارس را باید به پارس تبدیل کرد چرا که این خلیج پارس است نه خلیج فارس.

ارجمند با بیان اینکه تجربه تغییر کلمه فیروزی را به پیروزی در کشور داریم، افزود: دور از انتظار و در دست رس نیست که خلیج فارس نیز به خلیج پارس برگردد.

وی همچنین افزود: تاکنون ایرانیان از خلیج فارس تاریخ و تمدن خود را به جهان صادر کرده اند و خلیج فارس به نوعی همواره به عنوان یک سلاح فرهنگی در اختیار مردم ایران زمین بوده است.

ارجمند اضافه کرد: در این زمان نیز می توان با بهره گیری از فرهنگ ایرانی که شهادت نیز جزئی آن است با پرهیز از جنگ و ستیز راه پاسداری از نام خلیج فارس را به زیبایی هر چه تمام در پیش گرفت.

ارجمند، خلیج فارس را چهار راه حوادث جهان و شرافت جغرافیایی ایرانیان خواند و افزود: جهانیان همواره چشم طمع به این دریا دوخته‌اند.