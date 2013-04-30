تولید بازی های مدیریت استراتژیک و دفاع از جزایر سه گانه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مینایی پیش از ظهر سه شنبه در آئین پایانی سومین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج فارس که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به تولید بازی های رایانه ای با موضوع خلیج فارس از نخستین دوره برگزاری جشنواره خلیج فارس، عنوان کرد: همزمان با نخستین دوره برگزاری جشنواره خلیج فارس بازی "میر مهنا" دلاوری که جزیره خارک را آزاد کرد، تولید و در 200 هزار نسخه منتشر شد.

وی ادامه داد: در دوره دوم جشنواره نیز بازی "فریاد آزادی" با موضوع زندگی و دلاور مردی های خالوحسین دلواری و رئیسعلی دلواری تولید شد که این بازی ها در تابستان امسال منتشر و عرضه می شوند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای افزود: در این دوره نیز 15 بازی و 10 بازی نامه تولید شده که از جمله مهمترین آنها می توان به بازی استراتژیک جزیره ابوموسی که با موضوع دفاع از میهن و مدیریت منابع، پیش تولید آن آماده شده اشاره کرد.

مینایی خاطرنشان کرد: همچنین بازی آن لاین دفاع خلیج فارس که موضوع آن دفاع از جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک است نیز در این دوره تولید شد.

وی در ادامه اظهار داشت: امسال به مناسبت روز ملی خلیج فارس 14 تیم بازی ساز، انستیتو ملی بازی نیز از پنج تا هشتم اردیبهشت، 13 بازی تولید کردند که شامل هفت بازی موبایل و شش بازی کوچک هستند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پایان گفت: در مسابقه بازی نامه نویسی نیز که به مناسبت روز خلیج فارس برگزار شد از میان 10 بازی نامه برتر ارائه شده، پنج بازی نامه که جز بهترین ها هستند نیز انتخاب خواهند شد.