برگزاری جشنواره خلیج فارس نقش مهمی در حفظ هویت آن در خارج از مرزها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آرام ظهر سه شنبه در جمع کمیته برگزاری جشنواره افزود: جشنواره ملی خلیج فارس دفاع از تاریخی است که بعضی از ما آن را فراموش کرده ایم.

وی بیان داشت: در این جشنواره نویسندگان جوان توانستند در داستان های کوتاه خود از حیثیت خلیج فارس دفاع کنند.

آرام عنوان کرد: با اسناد تاریخی بسیار غنی همواره ثابت شده که خلیج فارس همیشه متعلق به ایرانیان بوده، اما در واقع در مورد تبلیغات فرهنگی و هنری در این زمینه کوتاه آمده ایم.

وی تصریح کرد: نقش هنرمندان در روشن شدن حقایق مربوط به خلیج فارس بسیار مهم است.

آثار ارائه شده در این جشنواره از سطح خوبی برخوردارند

این استاد دانشگاه هنر شیراز با اشاره به داستانهای پذیرفته شده در این جشنواره اظهار داشت: همه آثار ارائه شده در این جشنواره از سطح خوبی برخوردارند و در بخش خلیج فارس برای اولین بار شاهد نگاه واقع گرای جوانان به مفهوم وطن پرستی و ایثار در راه دفاع از وطن هستیم.

آرام با اشاره به معیارهای گزینش داستان ها بیان کرد: معیار انتخاب هیئت داوران دیدگاه های تازه درباره خلیج فارس بوده و اینکه نویسندگان جوان تا چه اندازه توانسته اند این مهم را دنبال کنند.

آرام تصریح کرد: در بخش آزاد نیز شاهد درخشش جوانانی بودیم که با سوژه های مختلف توانستند ارزش داستان کوتاه را بیان کنند.

وی افزود: معیار ما در این بخش توانایی در شناسایی موضوع، طرح و شناخت عناصر داستانی در راه یک ساختار منسجم برای داستان بود.

سومین جشنواره ملی داستان های کوتاه خلیج فارس 12 تا 14 اردیبهشت ماه جاری در شهر یاسوج برگزار می شود.