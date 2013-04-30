بلندترین پرچم ایران در ساحل خلیج فارس به اهتزار درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه‌شنبه در آیینی با حضور مسئولان، بلندترین پرچم جمهوری اسلام ایران بر فراز آب‌های نیلگون خلیج‌ فارس در ساحل بوشهر برافراشته شد.

غلامحسین زارعی، مدیرکل میراث فرهنگی استان بوشهر در این آیین اظهار داشت: خلیج فارس یک هویت تاریخی ارزشمند است و دشمنان نمی‌توانند خدشه‌ای به آن وارد کنند.

وی با اشاره به برافراشته شده این پرچم و با بیان ویژگی‌های این پرچم افزود: بلندترین پرچم جمهوری اسلامی ایران به ارتفاع 50 متر و با مساحت 325 متر در کنار ساحل بوشهر برافراشته شده است.



مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر گفت: امروز نمایشگاه نقشه‌های تاریخی و اسناد خلیج فارس نیز ب حضور مسئولان گشایش یافته است.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه تعداد 60 اثر با موضوع خلیج فارس در قالب نقشه‌های تاریخی و اسناد در معرض دید قرار گرفته است.



زارعی افزود: این اسناد در 12 غرفه به نمایش گذاشته شده و 120 عنوان کتاب با موضوع خلیج فارس از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران بوشهری ارائه شده است.