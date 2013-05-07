تشخیص زودرس تومورهای سرطانی با تصویربرداری به کمک مواد هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرسول صداقت دبیر بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران با اعلام این خبر گفت: انجمن رادیولوژی ایران امسال یک روز پیش از شروع کنگره رادیولوژی ایران، نسبت به برپایی کارگاه آموزشی PET-CT اقدام کرده است.

وی ادامه داد: PET-CT شیوه ای از تصویربرداری با استفاده از مواد هسته ای FDG است که امکان شناخت و کشف زودرس تومورهای اولیه و ثانویه (متاستاتیک) را در بدن فراهم می آورد.پ

صداقت با اشاره به اینکه کشف سلول های سرطانی به کمک PET-CT بسیار زودتر از دیگر روش های تشخیص همچون سی تی اسکن و MRI است، افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از بیماران سرطانی برای درمان بیماری خود با پرداخت مبالغ سنگین (بین 12 تا 15 میلیون تومان) به خارج کشور به ویژه ترکیه یا کشورهای حاشیه خلیج فارس اعزام می شوند که امیدواریم با راه اندازی دستگاه PET-CT که هم اینک مقدمات آن در یکی از بیمارستان های دولتی تهران در حال انجام است، بتوان به بیماران نیازمند خدمت رسانی کرد.

دبیر بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران ادامه داد: در صورت راه اندازی دستگاه PET -CT انکولوژیست ها و رادیوتراپیست ها، بیمار را برای تشخیص به متخصصان رادیولوژی و پزشکی هسته ای ارجاع می دهند. متخصصان رادیولوژیست و پزشکی هسته ای می توانند، محل ضایعات بسیار کوچک و اولیه تومورال را به کمک دستگاه PET -CT که در کنار یک دستگاه سی تی اسکن قرار دارد، شناسایی کرده و پزشک درمانگر بر این اساس می تواند در مورد چگونگی درمان ( رادیوتراپی یا شیمی درمانی) تصمیم گیری کند.

به گفته صداقت از آنجا که تشخیص توده های بسیار کوچک در بدن منجر به درمان مناسب این توده ها می شود، وجود سیستم PET -CT می تواند در تشخیص بیماری سرطان و افزایش طول عمر بیماران سرطانی موثر باشد.