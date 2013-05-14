  1. دين، حوزه، انديشه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۹

انتشار ويژه‌ نامه اينترنتی «امام روشنايی» در پايگاه «راسخون»

انتشار ويژه‌ نامه اينترنتی «امام روشنايی» در پايگاه «راسخون»

هم‌ زمان با فرارسيدن سوم رجب‌، سالروز شهادت دهمين پيشوای شيعيان(ع) ويژه‌ نامه اينترنتی «امام روشنايی» در پايگاه «راسخون» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فرهنگی، اطلاع رسانی راسخون به مناسبت شهادت فقه عسکری امام هادی(ع) اقدام به تهیه ویژه نامه ای با عنوان امام روشنایی نموده که شامل قسمتهای متنوعی همچون احادیث، تلفن همراه، پرسش و پاسخ، گالری تصاویر، کارت پستال، مقاله، صوت و فیلم و ... می باشد.

ازجمله مقالات ارائه شده در این ویژه نامه می توان به موارد زید اشاره نمود:

1- شناخت مختصری از زندگی امام هادی(ع)

2- فضائل و سیره فردی امام هادی(ع)

3- امام هادی(ع) و فرهنگ دعا و زیارت

4- امام هادی(ع) و یک نکته از روانشناسی اجتماعی

5- چگونگی مواجهه امام هادی(ع) با خلفای عباسی

6- امام هادی(ع) و جامعه ای ماندگار

7- نقش امام هادی(ع) در اندیشه مهدویت

8- امام هادی(ع) و سامان بخشی تحولات فکری

9- روشهای تربیتی از دیدگاه امام هادی(ع)

10- سفرها و ارتباطات امام هادی(ع) ـ قسمت اول

11- هادی امت

12- سیاست و حکومت در سیره امام هادی(ع)

و ....

علاقه مندان برای مشاهده ویژه نامه "امام روشنایی" به  http://rasekhoon.net/article/show-31630.aspx مراجعه کنند.

کد مطلب 2054202

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها