انتشار ويژه‌ نامه اينترنتی «امام روشنايی» در پايگاه «راسخون»

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فرهنگی، اطلاع رسانی راسخون به مناسبت شهادت فقه عسکری امام هادی(ع) اقدام به تهیه ویژه نامه ای با عنوان امام روشنایی نموده که شامل قسمتهای متنوعی همچون احادیث، تلفن همراه، پرسش و پاسخ، گالری تصاویر، کارت پستال، مقاله، صوت و فیلم و ... می باشد.

ازجمله مقالات ارائه شده در این ویژه نامه می توان به موارد زید اشاره نمود:

1- شناخت مختصری از زندگی امام هادی(ع)

2- فضائل و سیره فردی امام هادی(ع)

3- امام هادی(ع) و فرهنگ دعا و زیارت

4- امام هادی(ع) و یک نکته از روانشناسی اجتماعی

5- چگونگی مواجهه امام هادی(ع) با خلفای عباسی

6- امام هادی(ع) و جامعه ای ماندگار

7- نقش امام هادی(ع) در اندیشه مهدویت

8- امام هادی(ع) و سامان بخشی تحولات فکری

9- روشهای تربیتی از دیدگاه امام هادی(ع)

10- سفرها و ارتباطات امام هادی(ع) ـ قسمت اول

11- هادی امت

12- سیاست و حکومت در سیره امام هادی(ع)

و ....

علاقه مندان برای مشاهده ویژه نامه "امام روشنایی" به http://rasekhoon.net/article/show-31630.aspx مراجعه کنند.