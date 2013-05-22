تقدم قانون بر مصلحت اندیشی از سوی شورای نگهبان به منصه ظهور رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته تبلیغات، اطلاع رسانی و جلب مشارکتهای ستاد انتخابات شهرستان شهرضا اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان، حمایتهای الهی، حضور چشمگیر مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و تبعیت از فرمایشات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در طلاییترین دوران خود قرار گرفته است.
وی ادامه داد: حساسیت بالای رسانههای غربی در زمینه مسائل مختلف ایران حاکی از جایگاه فاخر کشورمان در معادلات بینالمللی است و بدون شک دشمنان با تمامی ابزارهای خود درصدد کم رنگ شدن حضور مردم در عرصه انتخابات هستند.
فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه افزایش فشارهایی اقتصادی بر ایران ناشی از اهداف پلید دشمنان نظام در جهت دلسردی مردم است، بیان داشت: انتخابات 24 خرداد بارزترین عرصه برای تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی است و البته برای دستیابی به این امر مهم باید از تمامی امکانات و زیرساختهای اجتماعی به شکل شایسته استفاده کنیم.
وی یاد آور شد: ایجاد فضای شاداب و سالم در سطح جامعه با حضور تمامی احزاب و جناحهای سیاسی در عرصهای به دور از تنشهای مخرب به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای حضور حداکثری مردم در انتخابات مطرح است.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود پایبندی نامزدها و هواداران آنها به قانون را از مهمترین ملزومات تحقق حماسه سیاسی ذکر کرد و بیان داشت: براساس قانون امکانات و خدمات دولتی نباید در اختیار هیچ گروه، جناح و یا نامزد انتخاباتی خاصی قرار بگیرد و کم توجهی به این موضوع یک تخلف آشکار محسوب میشود.
وی در ادامه پرهیز از شعارگرایی و ارائه برنامههای فریبنده را از دیگر مسائل مهم در راستای برگزاری انتخابات پرشکوه یاد کرد و افزود: نامزدهای انتخاباتی باید بر اساس وظایفی که در قانون ذکر شده است نسبت به ارائه برنامههای خود اقدام کنند و از عوام فریبی پرهیز کنند.
در ادامه این نشست مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرضا طی سخنانی از تدوین برنامه جامع برای اقشار و طیفهای مختلف اجتماعی در این شهرستان برای حضور آگاهانه در انتخابات خبر داد وبیان داشت:توجه به فرمایشات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب از مهمترین راهکارهای انتخاب افراد اصلح در انتخابات 24 خرداد است.
روح الله صالح پور ادامه داد: دشمنان با اهداف خصمانه خود در جهت ایجاد تفرقه در جامعه فعالیت میکنند و باید با اتخاذ تدابیر لازم از عرصه انتخابات برای همگرایی و همدلی عمومی مردم با یکدیگر استفاده کنیم.
وی با اشاره به لزوم ایجاد آمادگی در فضاهای مختلف شهری برای برگزاری انتخابات گفت: در جهت تحقق این امر از ظرفیتهای بزرگ رسانهای، فرهنگی، هنری، اصناف و ورزشکاران به شکل شایسته استفاده میکنیم.
مسئول کمیته تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان شهرضا افزود:بر اساس برنامهریزی انجام گرفته، پس از برگزاری انتخابات تمامی فعالیتهای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی در قالب یک مجموعه مکتوب در اختیار عموم قرار میگیرد.
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