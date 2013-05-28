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۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۳

با تصویب مجلس؛

بودجه 92 با رقم 727 هزار میلیارد تومان بسته شد

بودجه 92 با رقم 727 هزار میلیارد تومان بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده بودجه 92 را با رقم 727 هزار میلیارد تومان به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار  پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس ماده واحده بودجه سال 92 را با 170 رای موافق ،8 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش متنماده واحده بودجه 92 به این شرح است:

بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 7 میلیون و 277 هزار و 34 میلیارد و 510 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 7 میلیون و 277هزار و 34 میلیارد و 510 میلیون ریال به شرح زیر است:

1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 360 هزار و 485 میلیارد و 507 میلیون ریال شامل:

1-1-1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 104 هزار و 381 میلیارد و 735 میلیون ریال

2-1-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 256 هزار و 103 میلیارد و 772 میلیون ریال

2-1- بودجه شرکت های دولتی،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 368 هزار و 614 میلیارد و 95 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 5 میلیون و 368 هزار و 614 میلیارد و 95 میلیون ریال

به گزارش مهر لاریجانی پس از رای گیری برای ماده واحده از همه دست اندرکاران و نمایندگان مجلس که تلاش کردند تا بودجه سال 92 را به تصویب رسانند تقدیر و تشکر کرد.

 

 

 

کد مطلب 2065135

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