مردم در انتخابات شورای شهر به بازی های سیاسی توجهی نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر،در بیانیه شماره یک جبهه حامیان ولایت استان مرکزی آمده است: انتخابات 24 خرداد ماه روز حماسه آفرینی ملت بزرگ ایران است. در این حماسه، مردم شریف استان مرکزی همچون گذشته سهم مضاعفی دارند و پیش بینی می شود با حضور حداکثری مردم با بصیرت، دشمنان ملت ایران بار دیگر مایوس و ناامید شوند.

براساس توصیه مقام معظم رهبری که نباید انتخابات شوراها مورد بی توجهی قرار گیرد، بر همه دلسوزان نظام و علاقمندان به ارزشهای انقلاب اسلامی فرض است که انتخابات شوراها را با جدیت دنبال نمایند و نگذارند این سنگر حساس که بستر و زمینه ساز تسخیر سنگرهای دیگر است، به دست نااهلان و نامحرمان به انقلاب و نظام بیفتند.

برای داشتن شورایی کارآمد، امین، بانشاط، مومن و خدمتگذار، مردم می بایست عملکرد و کارامدی و نگرش افراد را مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار دهند. مردم فهیم اراک نباید به بازی های سیاسی و باندی کانون های زر و زور و تزویر و لیست هایی که برای رسیدن به مطامع دنیوی و تسخیر ارکان شهرداری در انتخابات شوراها، ظهور و بروز داشته اند، توجهی نمایند.

مردم باید توجه نمایند که شورای شهر نباید به گونه ای باشد که قیمت برخی از اعضای آن به ریز در کل شهر دست به دست شود، فضای فساد و دزدی به حدی برسد که سازندگان پاساژها، برجها، ساختمانهای ویژه و یا کسانی که تغییر کاربری ها یا تراکم ها را می خریدند، حالا عزم شورا کرده تا از این قبا بتوانند کل شهر را بخرند و بخورند.

تازه به جایی رسیده ایم که متاسفانه افرادی که به نحوی از شهرداری پاکسازی شده اند با به گروگان گرفتن کاندیداهای کم ظرفیت، انها را پلی قرار داده اند تا شورای آینده را برای تصاحب شهرداری به شهرداران بی کفایت قبلی بسپارند.

با عنایت به موارد مذکور، امیدواریم تا شاهد مشکلات گذشته شهرداری و شورا نباشیم و شورای اسلامی اسیر باندهای ثروت و قدرت نشود.

با انتخاب درست شما شهر آباد و ریشه مفسدان سیاسی و اقتصادی برچیده می شود.