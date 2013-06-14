به گزارش خبرنگار مهر عباسعلی کدخدایی در ساعات اولیه بامداد امروز شنبه با حضور در جمع خبرنگاران درباره حضور ناظران شورای نگهبان در پای صندوق های رای اظهار کرد: بخش های نظارتی ما تا آخرین لحظه رای گیری در پای صندوق های رای حاضر بودند و بر نحوه اخذ رای نظارت داشتند. هم اکنون هم بر شمارش آراء ناظرین شورای نگهبان حضور دارند و بر روند کار نظارت می کنند.

وی افزود: هر کدام از صندوق ها شمارش شود پس از صورت جلسه با حضور ناظر شورای نگهبان به تهران ارسال می شود. بهتر است که افراد حاضر در شعبات اخذ رای هم دقت کنند که اشتباهی صورت نگیرد و هر آنچه که به عنوان رای مردم در صندوق ها انداخته شده است بدون کم و کاست اعلام شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تخلفات انتخاباتی در این دوره از انتخابات عنوان کرد: به جرأت می توانم بگویم این انتخابات از جمله انتخاباتی بود که هیچ گونه تخلفی را در آن مشاهده نکردیم البته اشکالات جزئی در اجرا بعضا بوجود می آمد که با پیگیری ها به سرعت رفع شد.

وی در پاسخ به این سوال که پس از پایان رای گیری پیامک هایی با عنوان اعلام نتایج انتخابات بعضا به نفع کاندیداهایی خاص ارسال می شود خاطر نشان کرد: چندین بار از طریق رسانه ملی و دیگر رسانه ها اعلام کردیم که وظیفه اعلام نتایج اولیه انتخابات بر عهده وزارت کشور است و مابقی آماری که در خصوص انتخابات اعلام می شود هیچ گونه اعتباری ندارد.

کدخدایی ادامه داد: اگر ارائه و انتشار آمار انتخاباتی باعث التهاب در جامعه شود این موضوع قطعا از سوی مقامات قضایی پیگیری خواهد شد و با عوامل آن برخورد صورت خواهد گرفت لذا تقاضای ما از کاندیداهای محترم این است که به ستادهای انتخاباتی و هوادارانشان توصیه کنند که به هیچ عنوان دست به چنین اقداماتی نزنند.

وی گفت: هنوز برای ما هم مشخص نیست که چه کسانی چه تعداد رای دارند البته صورت جلسه ها مرتبا برای ما ارسال می شود که پس از بررسی آن می توان مشخص کرد که هر کاندیدا چه میزان رای به خود اختصاص داده است.