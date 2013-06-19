خرید تضمینی گندم از 15 تیر ماه در ملایر آغاز می شود

مهدی شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحادیه تعاون روستایی در راستای حمایت از محصولات کشاورزی و کشاورزان همه ساله اقدام به خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی و لبنی از کشاورزان و دامداران کرده است.

وی عنوان داشت: امسال نیز خرید تضمینی گندم از 15 تیر ماه در شهرستان ملایر توسط اتحادیه تعاون روستایی از کشاورزان انجام می شود.

شیرزادی افزود: در این زمینه پنج مرکز اصلی و 12 مرکز فرعی در ملایر آمادگی خرید گندم تضمینی از کشاورزان را به قیمت مصوب دولتی خواهد داشت.

وی در ادامه به خرید سایر محصولات کشاورزی به صورت تضمینی از کشاورزان ملایر اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز با توجه به فصل برداشت هر محصول این خریدها صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه به خرید تضمینی شیر از دامداران توسط اتحادیه تعاون روستایی ملایر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون همه روزه 15 تن شیر از دامداران خریداری شده است.

شیرزادی در پایان سخنانش گفت: جمعا یک هزارو 350 تن شیر از دامداران ملایر از ابتدای سال تا کنون با قیمت 860 تا 950 تومان قیمت مصوب دولتی خریداری شده است.