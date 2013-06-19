به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش‎های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا، کرم الله علیمرادی، رییس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، بیماران خاص و پیوند اعضا طی پیامی صعود تیم ملی فوتبال را به جام جهانی تبریک گفت. در این پیام که خطاب به علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال نوشته شده آمده است: صعود مقتدارنه و افتخارآفرین تیم ملی فوتبال به جام جهانی 2014 برزیل را که با تلاش، غیرت و هوشمندی جوانان عزیزمان بدست آمد به شما، جامعه ورزشی کشور و ملت شریف ایران تبریک عرض می نمایم. امیدوارم شاهد پیروزی‎های روزافزون ورزشکاران غیور کشورمان در میادین جهانی و بین‌المللی باشیم.



اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون بانوان پیوند اعضا برگزار می‌شود

ششمین اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون بانوان پیوند اعضا برای حضور در نوزدهمین دوره مسابقات جهانی 2013 پیوند اعضا (دربان - آفریقای جنوبی) برگزار می‌شود. این اردو طی روزهای 6 تا 16 تیرماه بگزار می شود. مریم رحمانی، نجمه کمالی، هایده اسلامی مریم مولایی اعضای تیم ملی بدمینتون پیوند اعضا هستند که زیر نظر سحرالسادات زمانیان تمرینات خود را دنبال خواهند کرد.

دعوت از آزادکاران ناشنوا برای حضور در اردوی آمادگی

دهمین اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد ناشنوایان جهت حضور دربیست و دومین دوره المپیک 2013 ناشنوایان (صوفیه بلغارستان) از دوم تیرماه آغاز شده و

تا زمان اعزام آزادکاران ناشنوا به محل برگزاری این دوره از مسابقات المپیک ادامه دارد. فرود حجتی (55 کیلوگرم)، محمد سیاهپوش (60 کیلوگرم)، حسین نوری و حسین دریکوندی(66 کیلوگرم)، سعید یونسی (74 کلیوگرم)، رسول دریانی (84 کیلوگرم)، مجتبی لطیفی (96 کیلوگرم) و محمد محبوبی جوقان (120 کیلوگرم)، دعوت شدگان به این اردو هستند. محسن کاوه به عنوان سرمربی همراه با نوذر ایرانی و محمدرضا تقوی (مربیان) اردونشینان را در پیگیری تمرینات همراهی می‌کنند.



