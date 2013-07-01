به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون والیبال ایتالیا دیدار دوم این تیم برابر ایران در لیگ جهانی را پر التهاب خواند و نوشت: بازی دوم مقابل ایران بسیار پر التهاب بود و بیش از دو ساعت به طول کشید. در این بازی ایتالیا درخشان‌تر از قبل بود و در سرویس و دفاع بهتر کار کرد. با این پیروزی ایتالیا بالاتر از روسیه قرار گرفت و برای مسابقه مقابل صربستان آماده می‌شود.

در این گزارش عنوان شد که کریستین ساوانی با تجربه بالایی که داشت ایرانی‌ها را به دردسر انداخت و دریافت‌های اول این تیم را مختل کرد.

سایت فدراسیون والیبال ایتالیا ست چهارم این مسابقه را بدترین بازی این کشور دانست و افزود: در این ست ایرانی‌ها با بازی خوب خود بازیکنان ایتالیا را سر در گم کردند. آنها در ست پنجم هم درخشان ظاهر شدند ولی تراویکا با سرویس‌های خوب خود ایتالیا را از شکست نجات داد و به رستگاری رساند.