به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون والیبال، خولیو ولاسکو در نشست خبری پیش از مسابقه تیم‌های والیبال ایران و کوبا پس از تشکر و قدردانی از میزبانی کوبایی‌ها اظهار داشت: تیم ایران برای نخستین بار در لیگ جهانی والیبال شرکت کرده است. ما بازی‌های سختی را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: فردا باید به مصاف تیم با سابقه کوبا برویم. به نظرم هر دو تیم ایران و کوبا با هدف یادگیری در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند و قبل از پیروزی به فکر کسب تجربه هستند. کوبا با ترکیب جوانی در این مسابقات شرکت کرده است و قطعا آن‌ها برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند.

سرمربی تیم ملی والبیال ایران تاکید کرد: ما به بازی خوب مقابل کوبا فکر می‌کنیم. امیدوارم همانطور که مقابل صربستان و ایتالیا خوب بودیم، برابر کوبا هم نمایش مطلوبی داشته باشیم. ما پیش از این بازی‌های سختی را پشت سر گذاشتیم. در برابر صربستان دو گیم از دست دادیم و در ست آخر به پیروزی رسیدیم. همچنین در ایتالیا به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کردیم اما در بازی با کوبا شرایط متفاوتی دارد.

وی همچنین ادامه داد: ما پس از یک سفر سخت و طولانی و پس از دو بازی سنگین مقابل ایتالیا به کوبا آمدیم. تلاش می‌کنیم تا با وجود همه سختی‌ها چهره یک تیم خوب را دربازی با کوبا به نمایش بگذاریم.

در ادامه خبرنگار خبرگزاری ورزش لاتین از ولاسکو پرسید شما چرا هدایت تیم ملی ایران را پذیرفتید؟ که ولاسکو هم گفت: به من گفتند والیبال ایران در مسیر حرکت به سوی پیشرفت قرار دارد. دوست داشتم شرایط کار در والیبال ایران را تجربه کنم. زیرا که والیبال ایران مثل کشورش متفاوت است.

سرمربی تیم ملی والبیال ایران همچنین گفت: من بازیکنان خوبی در ایران دیدم که نیاز به آموزش بیشتر و یادگیری داشتند. البته مشکلاتی هم در گذشته وجود داشت. به هر حال هدایت تیم ملی والیبال ایران تجربه بسیار خوبی بود.

دیدار تیم‌های ملی والیبال کوبا و ایران در مرحله گروهی لیگ جهانی والیبال بامداد فردا شنبه در شهر هاوانا کوبا برگزار می‌شود.