به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از مسابقات والیبال لیگ جهانی بامداد امروز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار، پیروزی لهستان، ایتالیا، صربستان، هلند و ژاپن، صدرنشینی بلغارستان، ایتالیا و هلند در گروه‌های اول تا سوم این رقابت‌ها به پایان رسید.

در چارچوب این هفته از مسابقات، تیم ملی کشورمان طی دو دیداری که در مودنا و ساساری برگزار شد به مصاف تیم ملی ایتالیا رفت. ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار به برتری 3 بر یک دست یافتند و نتیجه دیدار دوم را هم 3 بر 2 واگذار کردند و بدین ترتیب از مجموع 6 امتیاز این دو دیدار صاحب 4 امتیاز شدند.

در جریان این دو دیدار، عملکرد خوب ملی‌پوشان کشورمان کارآیی بازیکنان ایتالیا را تحت الشعاع قرار داد ضمن اینکه باعث شد ضمن اینکه در موقعیت ایوان زایتسف در جمع بهترین‌ها نیز تاثیر منفی گذاشت.

تا پیش از دیدارهای این هفته از مسابقات لیگ جهانی؛ ایوان زایتسف در صدر امتیازآورترین بازیکنان قرار داشت اما این بازیکن در پایان دیدارهای این هفته در این رده‌بندی یک رده سقوط کرد و جایگاه خود را به آتاناسویچ صربستانی داد.

زایتسف همچنین تا پیش از دو دیدار تیم ملی ایتالیا برابر ایران در رده بندی بهترین اسپک‌زن‌ها و سرویس‌‎زن‌ها نیز جایگاه دوم را در اختیار داشت اما وی بعد از برگزاری این دو دیدار، در رده‌بندی بهترین اسپک‌زن یک رده نزول پیدا کرد و در رده بندی بهترین سرویس‌زن نیز از جمع سه بازیکن برتر جدا شد.

در پایان دیدارهای هفته پنجم مسابقات لیگ جهانی، محمد موسوی عراقی همچنان با اختلاف نسبت به رقیبانش صدرنشین بهترین مدافعان است.

رده‌بندی سه بازیکن برتر هر یک از بخش‌ها در پایان دیدارهای هفته پنجم مسابقات والیبال لیگ جهانی به شرح زیر است:

امتیازآورترین بازیکن

* الکساندر آتاناسویچ (صربستان)

* ایوان زایتسف ( ایتالیا)

* اروین انگاپت (فرانسه)

- در این بخش محمد موسوی عراقی بهترین بازیکن ایران است که در رده 29 مشترک با بازیکنانی از برزیل و روسیه قرار دارد. موسوی تاکنون 79 امتیاز کسب کرده است.

بهترین اسپک‌زن

* ویتزه کویستره (هلند)

* دالاس سونیاس (کانادا)

* ایوان زایتسف (ایتالیا)

- شهرام محمودی بهترین بازیکن ایران در این بخش که جایگاه 22 را در اختیار دارد. امیر غفور هم دومین بازیکن برتر ایران در میان اسپک زنهاست که در رده 42 بهترین های این بخش قرار دارد.

بهترین دفاع

* محمد موسوی عراق (ایران)

* مارکو پودراسکانین (صربستان)

* آدام سیماک (کانادا)

- موسوی با اختلاف زیاد نسبت به رقیبانش صدرنشین بهترین مدافعان است. این بازیکن با اختلاف نسبت به رقیبان صربستانی و کانادایی‌اش صدرنشین است. عادل غلامی دومین بازیکن برتر ایران در میان مدافعان لیگ جهانی است که در رده 59 قرار دارد.

بهترین سرویس زن:

* یوردان بیست آستنگو (کوبا)

* الکساندر فریرا (پرتغال)

* الکساندر آتاناسویچ (صربستان)

- بهترین بازیکن ایران در این بخش جایگاه 14 را در اختیار دارد. این جایگاه در اختیار محمد موسوی است. بعد از وی رحمان داودی در رده 29 است و دومین بازیکن برتر والیبال ایران به حساب می آید.

بهترین لیبرو :

* ماریو جونیور داسیلوا (برزیل)

* الکساندر گونزالس (آرژانتین)

* جنیا گربنیکوف (فرانسه)

- فرهاد ظریف،لیبروی تیم ملی والیبال ایران عنوان هفتم بهترین لیبروها را در اختیار دارد.

بهترین دریافت کننده:

* پول لوتمان (آمریکا)

* لائوری کرمینن (فنلاند)

* ماتئو اندرسون (آمریکا)

- جایگاه 27 بهترین دریافت کننده ها در اختیار فرهاد ظریف، بهترین بازیکن ایران در این بخش است.

بهترین پاسور:

* سو سان هان (کره جنوبی)

* میکو اسکو (فنلاند)

* لوکاژ زیکادلو (لهستان)

- پاسور تیم ملی والیبال یعنی سعید معروف در رده 10 قرار دارد.