محفل انس با قرآن با حضور قاري بين المللي در بجنورد/ نداي رحمت "رتل القرآن ترتيلا"

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب برابر با 26 شعبان و در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، محفل انس و کرسی تلاوت قرآن کریم با عنوان حریم آسمانی با حضور سیدمحمد جواد حسینی؛ قاری برجسته بین المللی در بجنورد برگزار شد.

این مراسم معنوی غروب جمعه چهاردهم تیرماه در آستان مقدس امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد موسوم به معصوم زاده با حضور شمار كثيري از مردم دين دار مركز خراسان شمالي و مدیران موسسات قرآنی و قاریان و حافظان قرآن کریم اين استان آغاز شد.

این محفل انس که با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در بجنورد برگزار گرديد؛ توسط شبکه جهانی قرآن و معارف سیما نيز پوشش داده شد.

در این مراسم علاوه بر قرائت قرآن توسط سيدمحمد جواد حسيني؛ قاری برجسته بین المللی، برنامه های متنوعی توسط قاریان، حافظان و گروه تواشیح استانی نیز برگزار شد.

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ قرآنی و افزایش آمادگی برای ورود به ماه پرفیض و برکت رمضان ذکر مي كند و مي گويد: در اين مراسم معنوي تعداد زيادي از شهروندان استان حضور داشتند.

حجت الاسلام سيف الله سهرابي اظهار مي كند: اين محفل انس با قرآن كريم كه با عنوان حریم آسمانی برگزار شد در واقع از برنامه‌های شاخص سازمان اوقاف و امور خیریه کشور محسوب مي شود كه در مرکز خراسان شمالي برگزار شد و شبکه جهانی قرآن و معارف سیما نیز آن را پوشش داد.

قاري بين المللي قرآن در بجنورد

شب گذشته محفل انس با قرآن كريم در محل امامزاده سيد عباس بن موسي بن جعفر(ع) بجنورد با حضور سيد محمدجواد حسيني؛ قاري برجسته بين المللي برگزار شد.

سيدمحمد جواد حسيني متولد سال 1362 در مشهد بوده و قرائت قرآن را از دوران كودكي نزد برادر بزرگتر خود؛ سيدحسن حسيني که نخستين معلم و استاد وي نیز به شمار می رود، آغاز کرده است.

وی مراحل روخواني و روانخواني قرآن و همچنين بخشي از تجويد را نزد ايشان فرا گرفته و صوت و لحن را نيز به صورت حرفه‌اي‌تر خدمت استاد مصطفي جاويدي آموخته است.

این قاری قرآن براي نخستین بار در بيست و ششمين دوره مسابقات بين‌المللي قرآن كريم ايران كه يكي از معتبرترين مسابقات قرآن كريم در جهان اسلام به شمار مي‌رود، حضور يافت و موفق شد رتبه نخست رشته قرائت را به خود اختصاص دهد.

حسيني، پيش از اين تنها يك بار در مراسم حج توفيق حضور و قرائت قرآن را داشته؛ اما در مسابقات متعدد داخلي همانند مسابقات بسيج، دانش‌آموزي، اوقاف و... در سطح ملي حضور یافته و موفق به کسب رتبه اول در آنها شده است.

فعاليت رسمي بيش از هزار قرآن آموز در خراسان شمالي

بنا بر اعلام مسئولان دارالقرآن کریم خراسان شمالی در حال حاضر در اين استان بيش از هزار قرآن آموز به صورت رسمي و ثبت شده در مراكز قرآني اين استان فعاليت مي كنند كه اين تعداد شامل قاريان و حافظان غيررسمي نمي شود.

بر پايه اين گزارش در حال حاضر در خراسان شمالي 288 حافظ و 77 قاری قرآن به صورت رسمی و ثبت شده فعالیت می کنند.

از بین شهرستان های خراسان شمالی، فاروج با 51 نفر حافظ قرآن، بیشترین شمار حافظان قرآن کریم در خراسان شمالی را به خود اختصاص داده و علاوه بر این تعداد، در حال حاضر در استان 412 نفر به صورت تجربی و سنتی و 253 نفر هم به صورت تخصصی به آموزش قرآن می پردازند.

هم اکنون در خراسان شمالی 35 موسسه قرآنی، 104 خانه قرآن شهری و روستایی و 629 جلسه دائمی آموزش قرآن کریم دایر است.