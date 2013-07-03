محفل انس با قرآن کریم در بجنورد برگزار می شود

حجت الاسلام احمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری محفل انس و کرسی تلاوت قرآن کریم در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در بجنورد خبر داد و افزود: این مراسم با حضور سیدمحمد جواد حسینی؛ قاری برجسته بین المللی، عصر جمعه چهاردهم تیرماه در آستان امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد موسوم به معصوم زاده برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه محفل انس با قرآن در این روز راس ساعت هجده برگزار می شود، هدف از برگزاری این برنامه را ترویج فرهنگ قرآنی و افزایش آمادگی برای ورود به ماه پرفیض و برکت رمضان ذکر و اظهار کرد: شماری از مدیران موسسات قرآنی و قاریان و حافظان قرآن کریم خراسان شمالی در این مراسم معنوی حضور دارند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی نیز در زمینه برگزاری این محفل انس با قرآن می گوید: به مناسبت ماه مبارک رمضان، محافل انس با قرآن کریم در مرکز استان برگزار می شود.

حجت‌الاسلام علی اکبر صفری اظهار می کند: محفل انس با قرآن حریم آسمانی، از برنامه‌های شاخصی محسوب می شود که با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مرکز استان برگزار می‌شود و توسط شبکه جهانی قرآن و معارف سیما نیز پوشش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مسئولان دارالقرآن کریم خراسان شمالی در حال حاضر در این استان 288 حافظ و 77 قاری قرآن به صورت رسمی و ثبت شده فعالیت می کنند.

از بین شهرستان های خراسان شمالی، فاروج با 51 نفر حافظ قرآن، بیشترین شمار حافظان قرآن کریم در خراسان شمالی را به خود اختصاص داده و علاوه بر این تعداد، در حال حاضر در استان 412 نفر به صورت تجربی و سنتی و 253 نفر هم به صورت تخصصی به آموزش قرآن می پردازند.

هم اکنون در خراسان شمالی 35 موسسه قرآنی، 104 خانه قرآن شهری و روستایی و 629 جلسه دائمی آموزش قرآن کریم دایر است.