حامد تسبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب سید مهدی ابطحی به عنوان سرمربی تیم فوتسال شهرداری ساوه، اظهار داشت: نیاز بود تا در کادر فنی تغییراتی ایجاد دهیم. پس از همفکری با سایر اعضای هیات مدیره تصمیم گرفتیم تا ابطحی به عنوان سرمربی جدید هدایت تیم را بر عهده بگیرد. سابقه اخلاقی و فنی ابطحی برای همه مشخص است و همه از وی شناخت دارند.

مدیرعامل باشگاه شهرداری ساوه افزود: دو ماهی بود که با ابطحی مذاکراتی را داشتیم. او در سال‌های گذشته عملکرد خوبی داشته و قول داده است امسال هم از بازیکنان بومی برای تیم شهرداری ساوه استفاده کند.

وی درباره انتقادهای رضا عقابی سرمربی پیشین تیم شهرداری ساوه از انتخاب مهدی ابطحی تاکید کرد: به هر حال هر شخصی یک نظری دارد. عقابی برای تیم ما زحمات زیادی کشیده است ولی خودش از ما درخواست داشت که کنار تیم نباشد.

تسبیحی در پایان در خصوص هدفگذاری شهرداری ساوه با مهدی ابطحی گفت: ما به رده اول تا سوم فکر نمی‌کنیم چون بومی سازی کار سخت و زمان‌بری است. باید زیرساخت‌ها فراهم باشد تا بتوان در رتبه اول تا سوم قرار گرفت.