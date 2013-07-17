"ادینسون کاوانی" به پاریسن ژرمن پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پاریسن ژرمن که تحت مالکیت قطری‌هاست روز سه شنبه با انعقاد قراردادی پنج ساله به ارزش 84 میلیون دلار این بازیکن را به خدمت گرفت.

کاوانی که به "ماتادور" شهرت دارد، در نشست خبری اظهار داشت: می‌خواهم از تمام کسانی که در این انتقال نقش داشتند تشکر کنم. این یک پروژه بزرگ است. همچنین دوست دارم از طرفداران ناپولی تشکر کنم.

وی ادامه داد: من با اعتماد به نفس زیاد، شادی، علاقه و انگیزه بسیار به ایجا آمده‌ام. می‌خواهم جام‌های زیادی با پاریسن ژرمن ببرم. پیام من به شهروندان پاریسی این است که من اینجا هستم تا به همه اهداف برسم.

کاوانی در سال 2007 با انعقاد قراردادی به ارزش 6/5 میلیون دلار به پالرمو پیوست و سه سال بعد با قراردادی 14/5 میلیون دلاری راهی ناپولی شد. وی فصل گذشته با به ثمر رساندن 29 گل به عنوان برترین گلزن رقابتهای سری آ انتخاب شد.