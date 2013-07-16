"استیون جرارد" قرارداد خود را با لیورپول تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "استیون جرارد" در حالی قرارداد خود را با تیم فوتبال لیورپول تمدید کرد که یک سال دیگر با این تیم قرارداد داشت. جرارد در گفتگو با سابت باشگاه لیورپول اظهار داشت: فکر می‌کنم همه می‌دانند تمدید قرارداد با لیورپول برای من به چه معنی است. از اینکه اینجا هستم واقعا برای خودم و خانواده‌ام خوشحالم و این خبر خیلی خوبی است.

وی افزود: خوشحالم که تمدید قرارداد در زمان مناسبی پیش از آغاز فصل صورت گرفته است. در حال حاضر فقط می‌خواهم روی بازی تمرکز داشته باشم. اینکه باشگاه به من فکر می‌کند و می‌خواهد اینجا حضور داشته باشم خیلی خوب است.

"استیون جرارد" 33 ساله در سال 1998 به لیورپول پیوست. وی در 630 بازی 159 گل برای لیورپول به ثمر رسانده است. این بازیکن در مدت زمان حضور در آنفیلد موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا، جام یوفا، دو جام حذفی فوتبال انگلستان و سه جام اتحادیه شده است.