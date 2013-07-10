رئال مادرید با 40 میلیون پوند خواستار جذب "لوییس سوارز" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس سوارز" روز گذشته در گفتگو با رسانههای انگلیسی اعلام کرده بود که دو، سه گزینه خواستار به خدمت گرفتن او هستند اما خبر پیوستن به چلسی را رد کرد.
"فلورنتیو پرز"، رئیس باشگاه رئال مادرید، به لیورپولیها گفته حاضر است با مبلغ 40 میلیون پوند سوارز را به خدمت بگیرد. چند روز قبل لیورپول پیشنهاد 30 میلیون پوندی توپچیهای لندن را رد کرده بود.
سوارز اظهار داشت: مدیر برنامههای من میداند من چه میخواهم. این خوب است که تیمهایی مثل آرسنال علاقمند به جذب من هستند. اکنون دو، سه باشگاه خواستار جذب من هستند و باشگاه این موضوع را میداند.
وی ادامه داد: دوستان با من تماس میگیرند و میگویند قرار است که به چلسی بروم و من میخندم.
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