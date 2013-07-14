به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین دمیکلیس" گفته برای پیوستن به آتلتیکومادرید راه دشواری را پیموده چراکه تیم ریور پلاته آرژانتین خواستار به خدمت گرفتنش بوده است. ضمن اینکه باشگاه پیشین وی یعنی مالاگا علاقمند بوده تا قرارداد این بازیکن را تمدید کند.

بر پایه گزارش مارکا، دمیکلیس در پایان تصمیم می‌گیرد که به دلایل ورزشی به تیم فوتبال آتلتیکومادرید بپیوندد.

مراسم معارفه دمیکلیس روز گذشته با شماره 24 در "ویسنته کالدرون" انجام شد. دمیکلیس گفت: من به دلایل ورزشی آتلتیکومادرید را برگزیده‌ام و باید بگویم این تیم سال مهمی را در پیش دارد. آتلتیکو برای جام‌های بسیاری از جمله لالیگا، جام حذفی اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا تلاش می‎کند. این تیم مربی‌ای دارد که تشنه بردن است.