هادی مستعان نایب قهرمان جهان شد/ فریده رشیدی از دور مسابقات کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات از ساعت 18 روز گذشته به وقت تهران با حضور 872 تکواندوکار از 134 كشور در سالن تازه "اكس پوزيتو" شهر "پائوبلا"ی مكزيك آغاز شد كه نماینده وزن 58- كيلوگرم کشورمان با پیروزی برابر همه رقبا راهی دیدار نهایی شد و با قبول شکست برابر حریف کره‌ای به نشان نقره دست يافت.

هادي مستعان رقابتهای خود را با برتری یک بر صفر مقابل "ابراگيموف"، از آذربايجان آغاز کرد. وی سپس "المر فلورس" از هندوراس را 11 بر 3 شکست داد و با برتری 7 بر 6 مقابل "ژائو شیای" از چین راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد. این چینی پیش از این دیدار "رویی پدرو برانگانکا" نایب قهرمان دوره گذشته مسابقات جهانی از پرتغال را شکست داده بود.

نماینده شایسته کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل "اویدو" از کاستاریکا 12 بر 9 صاحب پیروزی شد تا ضمن رسیدن به مرحله نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کند. مستعان برای رسیدن به بازی پایانی مقابل"آلوس" از برزیل ایستاد و در راند طلایی صاحب پیروزی شد و به دیدار پایانی راه يافت.

هادی مستعان برای رسیدن به نشان طلا مقابل "چا تائه مون" از کره‌جنوبی به میدان رفت و با قبول شکست به نشان نقره دست يافت. در این وزن ملی‌پوشان مکزیک و برزیل بطور مشترک سوم شدند.

بهزاد خداداد آخرین نماینده تکواندو کشورمان در وزن دوم است که هشت سال قبل موفق شده بود راهی بازی پایانی وزن دوم شده و مدال نقره را کسب کند. وی در مسابقات جهانی 2005 مادرید موفق به کسب نشان نقره شده بود. بعد از برنز دانش، نقره رکنی، یک طلا و دو برنز خداداد، نقره مستعان ششمین مدال وزن دومی های ایران در پیکارهای جهانی است.

اما در مسابقات بانوان فريده رشيدي با 2 پیروزی و یک شکست از دور مسابقات کنار رفت. نماينده كشورمان در پیکار نخست در يك مبارزه يك طرفه موفق شد "ليانا اينوا" نفر سوم اروپا در سال 2008 از بلغارستان را با حساب 11 بر یک شكست دهد.

وی در گام دوم به مصاف ‌" لوانا كاتسو" قهرمان سال 2012 اروپا از یونان رفت و در یک مبارزه حساب شده توانست 4 بر 3 از سد این حریف صاحب نام و قدر عبور کند. رشیدی در مبارزه سوم خود به مصاف فدیا فرهانی از تونس رفت و با قبول شکست 9بر5 از دور مسابقات کنار رفت. در این وزن مدال طلا به کره جنوبی رسید، روسیه نقره گرفت و تونس به همراه چین به نشان برنز مشترک دست يافتند.

بيست و يكمين دوره مسابقات تكواندو قهرماني جهان از روز دوشنبه به مدت 7 روز در شهر پائوبلا مكزيك پيگيري می‌شود.