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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

تکواندو قهرمانی جهان – مکزیک

قضاوت های قابل قبول اربابی و مهدوی در روز نخست 

قضاوت های قابل قبول اربابی و مهدوی در روز نخست 

قضاوت بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان در مکزیک را 100 داور از کشورهای مختلف برعهده دارند که از کشورمان دو داور روز نخست قضاوت های خوبی را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آنکه فدراسیون جهانی برای قضاوت داوران در المپیک‌ها تمامی مسابقات جهانی و قاره ای را مد نظر دارد، داروان تلاشند دارند قضاوت های بدون اشتباهی را به نمایش بگذارند که همین موضوع عاملی شد تا تکواندوکاران و مربیان در روز نخست از رقابتهای قهرمانی جهان از قضاوت‌ها رضایت داشته باشند.
 
در میان یکصد داوری که در این مسابقات حضور دارند حافظ مهدوی و شهرام اربابی روز گذشته مبارزات زیادی را به عنوان داور کنار و سرداور قضاوت کردند. اربابی چند مبارزه در مرحله يک چهارم نهایی و مهدوی یک مبارزه در نیمه نهایی را نیز به عنوان سرداور به روی "شی هاپ چانگ" رفت.
 
علاوه بر این دو داور ، محمد رضا ابریشمی از سوئد، کامبیز موحدینی از آلمان و فریدون معینی از اتریش سه داور ایرانی الاصلی هستند که در این دوره از رقابتها قضاوت می کنند.
 
بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان روز دوشنبه در مکزیک آغاز شد و هادی مستعان در روز نخست موفق به کسب مدال نقره شد. این دوره از مسابقات تا 30 تیرماه جریان خواهد داشت. 
 
 
کد مطلب 2097642

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