قضاوت های قابل قبول اربابی و مهدوی در روز نخست 

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آنکه فدراسیون جهانی برای قضاوت داوران در المپیک‌ها تمامی مسابقات جهانی و قاره ای را مد نظر دارد، داروان تلاشند دارند قضاوت های بدون اشتباهی را به نمایش بگذارند که همین موضوع عاملی شد تا تکواندوکاران و مربیان در روز نخست از رقابتهای قهرمانی جهان از قضاوت‌ها رضایت داشته باشند.

در میان یکصد داوری که در این مسابقات حضور دارند حافظ مهدوی و شهرام اربابی روز گذشته مبارزات زیادی را به عنوان داور کنار و سرداور قضاوت کردند. اربابی چند مبارزه در مرحله يک چهارم نهایی و مهدوی یک مبارزه در نیمه نهایی را نیز به عنوان سرداور به روی "شی هاپ چانگ" رفت.

علاوه بر این دو داور ، محمد رضا ابریشمی از سوئد، کامبیز موحدینی از آلمان و فریدون معینی از اتریش سه داور ایرانی الاصلی هستند که در این دوره از رقابتها قضاوت می کنند.